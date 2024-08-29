Кислица в ООН призвал принять два решения для прекращения ударов РФ по Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал международных партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по военным объектам на территории России и помочь Украине сбивать российские ракеты и дроны.

Партнерам необходимо принять два решения, которые остановят удары РФ по Украине

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Украина выбирает военные цели для ударов, в то время как Россия сознательно атакует жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Россия пытается уничтожить Украину, потому обстреливает жилые дома, магазины и объекты критической инфраструктуры. Украина стремится остановить насилие и ослабить способность РФ к нападениям, поэтому мы ориентированы на легитимные военные цели, такие как места сосредоточения войск и техники, склады оружия и логистические центры. Мы продолжим уничтожать боевой потенциал России, несмотря на угрозы представителей Путина и распространяемые ими фейки, — отметил Кислица. Поделиться

Дипломат призвал партнеров принять два конкретных решения, которые помогут быстрее остановить российский террор.

Мы призываем наших партнеров рассмотреть возможность принятия двух решений: во-первых, признать право Украины на дальнобойные удары по легитимным военным объектам в России, а во-вторых, привлечь системы ПВО партнеров для сбивания ракет и дронов вблизи их воздушного пространства. Кислица. Поделиться

Он подчеркнул, что эти меры не эскалационны, а наоборот — помогут сдержать Россию, уменьшить террор и количество жертв.

Украина предоставит США перечень военных целей РФ для дальнобойных ударов

Украина планирует представить Администрации президента США Джо Байдена обновленный список целей на территории России, которые могут быть атакованы с помощью американского дальнобойного оружия.

Эта инициатива является очередной попыткой убедить Вашингтон снять ограничения на передачу такого оружия.

Ранее Украина уже передавала США перечень возможных целей в России, но новый список будет более подробным.

По информации трех источников, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак планируют на этой неделе посетить Вашингтон и передать уточненный список американской стороне.

Как отмечает Politico, новый список должен быть более конкретным по сравнению с предыдущими