Кислиця в ООН закликав ухвалити два рішення для припинення ударів РФ по Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав міжнародних партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по військових об’єктах на території Росії та допомогти Україні збивати російські ракети і дрони.
Головні тези:
- Україна закликає міжнародних партнерів прийняти рішення щодо допомоги у захисті від ударів РФ.
- Кислиця наголосив на важливості ухвалення двох рішень, що допоможуть припинити насильство РФ проти України.
- Україна планує передати США оновлений список військових цілей в Росії для можливих американських далекобійних ударів.
- Ініціатива є спробою переконати Вашингтон у необхідності зняття обмежень на передачу далекобійної зброї.
- Новий, деталізований список цілей розширить можливості стратегічного захисту та стримання агресії РФ.
Партнерам необхідно ухвалити два рішення, які зупинять удари РФ по Україні
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що Україна обирає військові цілі для ударів, у той час, як Росія свідомо атакує житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
Дипломат закликав партнерів ухвалити два конкретні рішення, які допоможуть швидше зупинити російський терор.
Він підкреслив, що ці заходи не є ескалаційними, а навпаки — допоможуть стримати Росію, зменшити терор і кількість жертв.
Україна надасть США перелік військових цілей РФ для далекобійних ударів
Україна планує представити Адміністрації президента США Джо Байдена оновлений список цілей на території Росії, які можуть бути атаковані за допомогою американської далекобійної зброї.
Ця ініціатива є черговою спробою переконати Вашингтон зняти обмеження на передачу такої зброї.
Раніше Україна вже передавала США перелік можливих цілей у Росії, але новий список буде значно детальнішим.
За інформацією трьох джерел, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак планують цього тижня відвідати Вашингтон і передати уточнений перелік американській стороні.
Як зазначає Politico, новий список має бути більш конкретним у порівнянні з попередніми
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