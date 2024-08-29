Кислиця в ООН закликав ухвалити два рішення для припинення ударів РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Кислиця в ООН закликав ухвалити два рішення для припинення ударів РФ по Україні

Кислиця в ООН закликав ухвалити два рішення для припинення ударів РФ по Україні
Джерело:  online.ua

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав міжнародних партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по військових об’єктах на території Росії та допомогти Україні збивати російські ракети і дрони.

Головні тези:

  • Україна закликає міжнародних партнерів прийняти рішення щодо допомоги у захисті від ударів РФ.
  • Кислиця наголосив на важливості ухвалення двох рішень, що допоможуть припинити насильство РФ проти України.
  • Україна планує передати США оновлений список військових цілей в Росії для можливих американських далекобійних ударів.
  • Ініціатива є спробою переконати Вашингтон у необхідності зняття обмежень на передачу далекобійної зброї.
  • Новий, деталізований список цілей розширить можливості стратегічного захисту та стримання агресії РФ.

Партнерам необхідно ухвалити два рішення, які зупинять удари РФ по Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що Україна обирає військові цілі для ударів, у той час, як Росія свідомо атакує житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Росія намагається знищити Україну, тому обстрілює житлові будинки, магазини та об’єкти критичної інфраструктури. Україна прагне зупинити насильство і послабити здатність РФ до нападів, тому ми націлені на легітимні військові цілі, такі як місця зосередження військ і техніки, склади зброї та логістичні центри. Ми продовжимо знищувати бойовий потенціал Росії, незважаючи на погрози з боку представників Путіна та поширювані ними фейки, — зазначив Кислиця.

Дипломат закликав партнерів ухвалити два конкретні рішення, які допоможуть швидше зупинити російський терор.

Ми закликаємо наших партнерів розглянути можливість ухвалення двох рішень: по-перше, визнати право України на далекобійні удари по легітимних військових об’єктах у Росії, а по-друге, залучити системи ППО партнерів для збиття ракет і дронів поблизу їхнього повітряного простору, — заявив Кислиця.

Він підкреслив, що ці заходи не є ескалаційними, а навпаки — допоможуть стримати Росію, зменшити терор і кількість жертв.

Україна надасть США перелік військових цілей РФ для далекобійних ударів

Україна планує представити Адміністрації президента США Джо Байдена оновлений список цілей на території Росії, які можуть бути атаковані за допомогою американської далекобійної зброї.

Ця ініціатива є черговою спробою переконати Вашингтон зняти обмеження на передачу такої зброї.

Раніше Україна вже передавала США перелік можливих цілей у Росії, але новий список буде значно детальнішим.

За інформацією трьох джерел, міністр оборони Рустем Умєров і керівник Офісу президента Андрій Єрмак планують цього тижня відвідати Вашингтон і передати уточнений перелік американській стороні.

Як зазначає Politico, новий список має бути більш конкретним у порівнянні з попередніми

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