Кращої альтернативи немає — Дуда вступився за ООН
Категорія
Політика
Дата публікації

Кращої альтернативи немає — Дуда вступився за ООН

Дуда
Джерело:  Європейська правда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що попри певні застереження стосовно ООН, досі немає кращої альтернативи, ніж ця міжнародна організація. Держави не здатні самостійно впоратися з глобальними викликами.

Головні тези:

  • Попри критику, ООН залишається найкращою альтернативою для розв'язання глобальних проблем через колективні дії.
  • Сучасні глобальні виклики настільки складні, що окремі держави не можуть протистояти їм самостійно.
  • Для відновлення віри в безпеку необхідно зміцнити міжнародне право.
  • Порядок, заснований на міжнародному праві та солідарності, зараз перебуває під серйозною загрозою. На це вказує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
  • Президент Польща Анджей Дуда закликав не миритися з ситуацією, коли країни, які підривають порядок, заснований на Статуті ООН, стають сильнішими.

ООН не має кращих альтернатив

На пленарному засіданні Саміту майбутнього в Нью-Йорку Дуда вступився за міжнародну організацію, яку часто критикують через низьку ефективність реакцій на вторгнення РФ в Україну.

Незважаючи на багато застережень щодо системи Організації Об'єднаних Націй, кращої альтернативи мультилатералізму не існує. Сучасні глобальні виклики є складними і вимагають колективних дій, оскільки неможливо протистояти їм поодинці на рівні окремих держав.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

Польський лідер зазначив, що для відновлення віри в безпеку потрібно зміцнити міжнародне право.

Порядок, заснований на міжнародному праві та солідарності, зараз перебуває під серйозною загрозою. 

Ми не можемо миритися з ситуацією, коли ті, хто підриває порядок, заснований на Статуті ООН, стають дедалі сильнішими, — сказав президент Польщі.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну є яскравим свідченням підриву цього порядку.

РФ досі залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Її не виключили після нападу на Україну.

Радбез ООН потребує реформ

Президент Литви Гітанас Науседа висловився стосовно формату діяльності цього органу. На його думку, вторгнення РФ в Україну показало, що Рада безпеки ООН не може підтримувати глобальну безпеку.

Виправити цю ситуацію повинні реформи, які б дозволили стримувати агресію.

Науседа також нагадав про важливість допомоги Україні. Він підкреслив, що підтримка Києва заснована на правилах міжнародного порядку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кислиця на Радбезі ООН розвінчав брехливі версії Росії щодо удару по Охматдиту
Кислиця
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кислиця в ООН закликав ухвалити два рішення для припинення ударів РФ по Україні
Кислиця в ООН закликав ухвалити два рішення для припинення ударів РФ по Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек ООН озвучив очікування від цьогорічної Генасамблеї
Антоніу Гутерреш

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?