Кращої альтернативи немає — Дуда вступився за ООН

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що попри певні застереження стосовно ООН, досі немає кращої альтернативи, ніж ця міжнародна організація. Держави не здатні самостійно впоратися з глобальними викликами.
Головні тези:
- Попри критику, ООН залишається найкращою альтернативою для розв'язання глобальних проблем через колективні дії.
- Сучасні глобальні виклики настільки складні, що окремі держави не можуть протистояти їм самостійно.
- Для відновлення віри в безпеку необхідно зміцнити міжнародне право.
- Порядок, заснований на міжнародному праві та солідарності, зараз перебуває під серйозною загрозою. На це вказує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Президент Польща Анджей Дуда закликав не миритися з ситуацією, коли країни, які підривають порядок, заснований на Статуті ООН, стають сильнішими.
ООН не має кращих альтернатив
На пленарному засіданні Саміту майбутнього в Нью-Йорку Дуда вступився за міжнародну організацію, яку часто критикують через низьку ефективність реакцій на вторгнення РФ в Україну.
Польський лідер зазначив, що для відновлення віри в безпеку потрібно зміцнити міжнародне право.
Порядок, заснований на міжнародному праві та солідарності, зараз перебуває під серйозною загрозою.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну є яскравим свідченням підриву цього порядку.
РФ досі залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Її не виключили після нападу на Україну.
Радбез ООН потребує реформ
Президент Литви Гітанас Науседа висловився стосовно формату діяльності цього органу. На його думку, вторгнення РФ в Україну показало, що Рада безпеки ООН не може підтримувати глобальну безпеку.
Виправити цю ситуацію повинні реформи, які б дозволили стримувати агресію.
Науседа також нагадав про важливість допомоги Україні. Він підкреслив, що підтримка Києва заснована на правилах міжнародного порядку.
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