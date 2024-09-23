Кращої альтернативи немає — Дуда вступився за ООН

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що попри певні застереження стосовно ООН, досі немає кращої альтернативи, ніж ця міжнародна організація. Держави не здатні самостійно впоратися з глобальними викликами.

ООН не має кращих альтернатив

На пленарному засіданні Саміту майбутнього в Нью-Йорку Дуда вступився за міжнародну організацію, яку часто критикують через низьку ефективність реакцій на вторгнення РФ в Україну.

Незважаючи на багато застережень щодо системи Організації Об'єднаних Націй, кращої альтернативи мультилатералізму не існує. Сучасні глобальні виклики є складними і вимагають колективних дій, оскільки неможливо протистояти їм поодинці на рівні окремих держав. Анджей Дуда Президент Польщі

Польський лідер зазначив, що для відновлення віри в безпеку потрібно зміцнити міжнародне право.

Порядок, заснований на міжнародному праві та солідарності, зараз перебуває під серйозною загрозою.

Ми не можемо миритися з ситуацією, коли ті, хто підриває порядок, заснований на Статуті ООН, стають дедалі сильнішими, — сказав президент Польщі. Поширити

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну є яскравим свідченням підриву цього порядку.

РФ досі залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Її не виключили після нападу на Україну.

Радбез ООН потребує реформ

Президент Литви Гітанас Науседа висловився стосовно формату діяльності цього органу. На його думку, вторгнення РФ в Україну показало, що Рада безпеки ООН не може підтримувати глобальну безпеку.

Виправити цю ситуацію повинні реформи, які б дозволили стримувати агресію.

Науседа також нагадав про важливість допомоги Україні. Він підкреслив, що підтримка Києва заснована на правилах міжнародного порядку.