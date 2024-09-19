За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, глобальні інституції не готові до викликів та розв'язання найбільш нагальних проблем сьогодення.

Гутерреш пропонує світовій спільноті компроміс. Про що мова

Генсек ООН закликав передові держави світу до компромісу у вирішенні глобальних проблем.

Саміт майбутнього народився з холодного, жорстокого факту: міжнародні виклики розвиваються швидше, ніж наша здатність їх вирішувати. Ми бачимо неконтрольовані геополітичні розбіжності та розгортання конфліктів, — підкреслив Гутерреш, маючи на увазі розв’язану Росією злочинну війну проти України та бойові дії у Секторі Гази. Поширити

Він також згадав про зміни клімату, які стрімко виходять з під контролю, зростання боргового навантаження країн та стрімкий розвиток штучного інтелекту.

Кризи взаємодіють і підживлюють одна одну, — попередив Гутерреш. Поширити

Антоніу Гутерреш

Що пропонує Гутерреш для вирішення ключових світових проблем

Генсек ООН визнав, що глобальні інституції абсолютно не здатні розв’язувати складні і навіть екзистенційні проблеми, через те, що були створені у відповідь на виклики минулого століття.

Гутерреш сподівається, що зібравшись у Нью-Йорку, очільники країн та урядів погодять Пакт майбутнього, а також Глобальний цифровий договір і Декларацію про майбутні покоління.

Ми не можемо створити майбутнє, придатне для наших онуків, за допомогою систем, побудованих для наших дідів і прадідів, — зазначив генсек ООН Поширити

Він також додав, що Саміт майбутнього є важливим першим кроком, який допоможе зробити глобальні інституції "більш легітимними, ефективними й придатними для світу сьогодні й завтра".