Генсек ООН озвучив очікування від цьогорічної Генасамблеї
Категорія
Світ
Дата публікації

Генсек ООН озвучив очікування від цьогорічної Генасамблеї

Антоніу Гутерреш
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Джерело:  Укрінформ

За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, глобальні інституції не готові до викликів та розв'язання найбільш нагальних проблем сьогодення. 

Головні тези:

  • Генсек ООН закликав передові держави світу до компромісу у вирішенні глобальних проблем
  • Антоніу Гутерреш зазначив на необхідності реформування глобальних інституцій
  • Спільні кроки та угоди між країнами мають допомогти зробити інституції більш легітимними і ефективними
  • Гутерреш пропонує ухвалення Пакту майбутнього, Глобального цифрового договору та Декларації про майбутні покоління
  • Саміт майбутнього має стати першим кроком до створення систем, придатних для майбутніх поколінь

Гутерреш пропонує світовій спільноті компроміс. Про що мова

Генсек ООН закликав передові держави світу до компромісу у вирішенні глобальних проблем.

Саміт майбутнього народився з холодного, жорстокого факту: міжнародні виклики розвиваються швидше, ніж наша здатність їх вирішувати. Ми бачимо неконтрольовані геополітичні розбіжності та розгортання конфліктів, — підкреслив Гутерреш, маючи на увазі розв’язану Росією злочинну війну проти України та бойові дії у Секторі Гази.

Він також згадав про зміни клімату, які стрімко виходять з під контролю, зростання боргового навантаження країн та стрімкий розвиток штучного інтелекту.

Кризи взаємодіють і підживлюють одна одну, — попередив Гутерреш.

Гутерреш закликає країни світу об’єднатись навколо ключових проблем людства
Антоніу Гутерреш

Що пропонує Гутерреш для вирішення ключових світових проблем

Генсек ООН визнав, що глобальні інституції абсолютно не здатні розв’язувати складні і навіть екзистенційні проблеми, через те, що були створені у відповідь на виклики минулого століття.

Гутерреш сподівається, що зібравшись у Нью-Йорку, очільники країн та урядів погодять Пакт майбутнього, а також Глобальний цифровий договір і Декларацію про майбутні покоління.

Ми не можемо створити майбутнє, придатне для наших онуків, за допомогою систем, побудованих для наших дідів і прадідів, — зазначив генсек ООН

Він також додав, що Саміт майбутнього є важливим першим кроком, який допоможе зробити глобальні інституції "більш легітимними, ефективними й придатними для світу сьогодні й завтра".

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