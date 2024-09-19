За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, глобальні інституції не готові до викликів та розв'язання найбільш нагальних проблем сьогодення.
Головні тези:
- Генсек ООН закликав передові держави світу до компромісу у вирішенні глобальних проблем
- Антоніу Гутерреш зазначив на необхідності реформування глобальних інституцій
- Спільні кроки та угоди між країнами мають допомогти зробити інституції більш легітимними і ефективними
- Гутерреш пропонує ухвалення Пакту майбутнього, Глобального цифрового договору та Декларації про майбутні покоління
- Саміт майбутнього має стати першим кроком до створення систем, придатних для майбутніх поколінь
Гутерреш пропонує світовій спільноті компроміс. Про що мова
Генсек ООН закликав передові держави світу до компромісу у вирішенні глобальних проблем.
Він також згадав про зміни клімату, які стрімко виходять з під контролю, зростання боргового навантаження країн та стрімкий розвиток штучного інтелекту.
Що пропонує Гутерреш для вирішення ключових світових проблем
Генсек ООН визнав, що глобальні інституції абсолютно не здатні розв’язувати складні і навіть екзистенційні проблеми, через те, що були створені у відповідь на виклики минулого століття.
Гутерреш сподівається, що зібравшись у Нью-Йорку, очільники країн та урядів погодять Пакт майбутнього, а також Глобальний цифровий договір і Декларацію про майбутні покоління.
Він також додав, що Саміт майбутнього є важливим першим кроком, який допоможе зробити глобальні інституції "більш легітимними, ефективними й придатними для світу сьогодні й завтра".
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