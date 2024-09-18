Зеленський затвердив склад делегації України на 79-й сесії Генасамблеї ООН
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський затвердив склад делегації України на 79-й сесії Генасамблеї ООН

Офіс Президента України
Генасамблея ООН

Президент України Володимир Зеленський 17 вересня підписав розпорядження № 99/2024-рп про формування складу делегації для участі у роботи 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

Головні тези:

  • Володимир Зеленський затвердив склад делегації України на участь у 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очолить українську делегацію, а постійний представник України при ООН Сергій Кислиця буде його заступником.
  • Склад української делегації включає також представників від Генеральної прокуратури, Офісу президента, Меджлісу кримськотатарського народу та інших організацій.

Новий склад української делегації 

У документі перелічено десять делегатів, які мають право представляти Україну на 79-й сесії Генасамблеї ООН. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очолить делегацію. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця призначений його заступником.

До складу делегації також входять:

  • Андрій Костін — Генеральний прокурор; 

  • Ігор Жовква — заступник керівника Офісу президента України;

  • Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерка юстиції;

  • Рефат Чубаров — Голова Меджлісу кримськотатарського народу;

  • Ірина Мудра — заступниця керівника Офісу президента.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич та директор Департаменту міжнародних організацій Валентин Скуратовський є заступниками членів делегації. 

79-та Генеральна асамблея ООН розпочала роботу 10 вересня в американському Нью-Йорку. 

США можуть прийняти важливе рішення на сесії Генасамблеї ООН

Україна просить Вашингтон та Лондон дозволити бити західною зброєю по військових об’єктах у тилу Росії. Проте у Білому домі повідомили, що позиція Адміністрації Байдена не змінилась.

The Guardian повідомляє, що лідери США та Великої Британії обговорять питання далекобійності на 79-й Генасамблеї ООН. 

Байден та Стармер нібито вже домовились надати Києву дозвіл на удари західною зброєю по військових цілях в тилу РФ, проте поки не хочуть про це повідомляти публічно.

Британський прем’єр після зустрічі з Байденом говорив, що вони спільно прийшли до «сильної позиції». 

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