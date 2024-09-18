Зеленський затвердив склад делегації України на 79-й сесії Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський 17 вересня підписав розпорядження № 99/2024-рп про формування складу делегації для участі у роботи 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Новий склад української делегації

У документі перелічено десять делегатів, які мають право представляти Україну на 79-й сесії Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очолить делегацію. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця призначений його заступником.

До складу делегації також входять:

Андрій Костін — Генеральний прокурор;

Ігор Жовква — заступник керівника Офісу президента України;

Ольга Стефанішина — віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерка юстиції;

Рефат Чубаров — Голова Меджлісу кримськотатарського народу;

Ірина Мудра — заступниця керівника Офісу президента.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич та директор Департаменту міжнародних організацій Валентин Скуратовський є заступниками членів делегації.

79-та Генеральна асамблея ООН розпочала роботу 10 вересня в американському Нью-Йорку.

США можуть прийняти важливе рішення на сесії Генасамблеї ООН

Україна просить Вашингтон та Лондон дозволити бити західною зброєю по військових об’єктах у тилу Росії. Проте у Білому домі повідомили, що позиція Адміністрації Байдена не змінилась.

The Guardian повідомляє, що лідери США та Великої Британії обговорять питання далекобійності на 79-й Генасамблеї ООН.

Байден та Стармер нібито вже домовились надати Києву дозвіл на удари західною зброєю по військових цілях в тилу РФ, проте поки не хочуть про це повідомляти публічно.