Зеленский утвердил состав делегации Украины на 79-й сессии Генассамблеи ООН
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский утвердил состав делегации Украины на 79-й сессии Генассамблеи ООН

Офис Президента Украины
Генасамблея ООН
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Президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября подписал распоряжение №99/2024-рп о формировании состава делегации для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины на участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига возглавит украинскую делегацию, а постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица будет его заместителем.
  • Состав украинской делегации включает также представителей Генеральной прокуратуры, Офиса президента, Меджлиса крымскотатарского народа и других организаций.

Новый состав украинской делегации

В документе перечислены десять делегатов, имеющих право представлять Украину на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Андрей Сибига возглавит делегацию. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назначен его заместителем.

В состав делегации также входят:

  • Андрей Костин — Генеральный прокурор;

  • Игорь Жовква — заместитель руководителя Офиса президента Украины;

  • Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министр юстиции;

  • Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа;

  • Ирина Мудрая — заместитель руководителя Офиса президента.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич и директор Департамента международных организаций Валентин Скуратовский являются заместителями членов делегации.

79-я Генеральная ассамблея ООН начала работу 10 сентября в американском Нью-Йорке.

США могут принять важное решение на сессии Генассамблеи ООН

Украина просит Вашингтон и Лондон разрешить бить западным оружием по военным объектам в тылу России. Однако в Белом доме сообщили, что позиция Администрации Байдена не изменилась.

The Guardian сообщает, что лидеры США и Великобритании обсудят вопросы дальнобойности на 79-й Генассамблее ООН.

Байден и Стармер уже якобы договорились предоставить Киеву разрешение на удары западным оружием по военным целям в тылу РФ, однако пока не хотят об этом сообщать публично.

Британский премьер после встречи с Байденом говорил, что они вместе пришли к «сильной позиции».

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