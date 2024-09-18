Зеленский утвердил состав делегации Украины на 79-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября подписал распоряжение №99/2024-рп о формировании состава делегации для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины на участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига возглавит украинскую делегацию, а постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица будет его заместителем.
- Состав украинской делегации включает также представителей Генеральной прокуратуры, Офиса президента, Меджлиса крымскотатарского народа и других организаций.
Новый состав украинской делегации
В документе перечислены десять делегатов, имеющих право представлять Украину на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Андрей Сибига возглавит делегацию. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назначен его заместителем.
В состав делегации также входят:
Андрей Костин — Генеральный прокурор;
Игорь Жовква — заместитель руководителя Офиса президента Украины;
Ольга Стефанишина — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министр юстиции;
Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа;
Ирина Мудрая — заместитель руководителя Офиса президента.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич и директор Департамента международных организаций Валентин Скуратовский являются заместителями членов делегации.
79-я Генеральная ассамблея ООН начала работу 10 сентября в американском Нью-Йорке.
США могут принять важное решение на сессии Генассамблеи ООН
Украина просит Вашингтон и Лондон разрешить бить западным оружием по военным объектам в тылу России. Однако в Белом доме сообщили, что позиция Администрации Байдена не изменилась.
The Guardian сообщает, что лидеры США и Великобритании обсудят вопросы дальнобойности на 79-й Генассамблее ООН.
Байден и Стармер уже якобы договорились предоставить Киеву разрешение на удары западным оружием по военным целям в тылу РФ, однако пока не хотят об этом сообщать публично.
Британский премьер после встречи с Байденом говорил, что они вместе пришли к «сильной позиции».
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