По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, глобальные институты не готовы к вызовам и решению наиболее неотложных проблем сегодняшнего дня.

Гутерреш предлагает мировому сообществу компромисс. О чем речь

Генсек ООН призвал передовые государства мира к компромиссу по решению глобальных проблем.

Саммит будущего родился из холодного, жестокого факта: международные вызовы развиваются быстрее, чем наша способность их решать. Мы видим неконтролируемые геополитические разногласия и развертывание конфликтов, — подчеркнул Гутерреш, имея в виду развязанную Россией преступную войну против Украины и боевые действия в секторе Газа. Поделиться

Он также упомянул об изменениях климата, которые стремительно выходят из-под контроля, росте долговой нагрузки стран и стремительном развитии искусственного интеллекта.

Кризисы взаимодействуют и подпитывают друг друга, — предупредил Гутерреш. Поделиться

Антониу Гутерреш

Что предлагает Гутерреш для решения ключевых мировых проблем

Генсек ООН признал, что глобальные институты абсолютно не способны решать сложные и даже экзистенциальные проблемы из-за того, что были созданы в ответ на вызовы прошлого века.

Гутерреш надеется, что, собравшись в Нью-Йорке, главы стран и правительств согласуют Пакт будущего, а также Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях.

Мы не можем создать будущее, пригодное для наших внуков, с помощью систем, построенных для наших дедов и прадедов, — отметил генсек ООН Поделиться

Он также добавил, что Саммит будущего является важным первым шагом, который поможет сделать глобальные институты "более легитимными, эффективными и пригодными для мира сегодня и завтра".