По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, глобальные институты не готовы к вызовам и решению наиболее неотложных проблем сегодняшнего дня.
Главные тезисы
- Генсек ООН призывает к компромиссу передовые государства мира для решения наиболее неотложных проблем.
- Антониу Гутерреш отмечает необходимость реформирования глобальных институтов для их эффективности и легитимности.
- Предложения Гутерреша, включая Пакт будущего и Глобальный цифровой договор, направлены на создание систем, пригодных для будущих поколений.
- Генсек ООН подчеркивает неспособность существующих институтов решать современные вызовы, такие как изменение климата и конфликты, и призывает к их реформированию.
- Саммит будущего представляет собой первый шаг к созданию мировых институтов, лучше отвечающих потребностям современного мира и будущих поколений.
Гутерреш предлагает мировому сообществу компромисс. О чем речь
Генсек ООН призвал передовые государства мира к компромиссу по решению глобальных проблем.
Он также упомянул об изменениях климата, которые стремительно выходят из-под контроля, росте долговой нагрузки стран и стремительном развитии искусственного интеллекта.
Что предлагает Гутерреш для решения ключевых мировых проблем
Генсек ООН признал, что глобальные институты абсолютно не способны решать сложные и даже экзистенциальные проблемы из-за того, что были созданы в ответ на вызовы прошлого века.
Гутерреш надеется, что, собравшись в Нью-Йорке, главы стран и правительств согласуют Пакт будущего, а также Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях.
Он также добавил, что Саммит будущего является важным первым шагом, который поможет сделать глобальные институты "более легитимными, эффективными и пригодными для мира сегодня и завтра".
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