Генсек ООН озвучил ожидания от Генассамблеи в этом году
Категория
Мир
Дата публикации

Генсек ООН озвучил ожидания от Генассамблеи в этом году

Антониу Гутерреш
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Источник:  Укринформ

По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, глобальные институты не готовы к вызовам и решению наиболее неотложных проблем сегодняшнего дня.

Главные тезисы

  • Генсек ООН призывает к компромиссу передовые государства мира для решения наиболее неотложных проблем.
  • Антониу Гутерреш отмечает необходимость реформирования глобальных институтов для их эффективности и легитимности.
  • Предложения Гутерреша, включая Пакт будущего и Глобальный цифровой договор, направлены на создание систем, пригодных для будущих поколений.
  • Генсек ООН подчеркивает неспособность существующих институтов решать современные вызовы, такие как изменение климата и конфликты, и призывает к их реформированию.
  • Саммит будущего представляет собой первый шаг к созданию мировых институтов, лучше отвечающих потребностям современного мира и будущих поколений.

Гутерреш предлагает мировому сообществу компромисс. О чем речь

Генсек ООН призвал передовые государства мира к компромиссу по решению глобальных проблем.

Саммит будущего родился из холодного, жестокого факта: международные вызовы развиваются быстрее, чем наша способность их решать. Мы видим неконтролируемые геополитические разногласия и развертывание конфликтов, — подчеркнул Гутерреш, имея в виду развязанную Россией преступную войну против Украины и боевые действия в секторе Газа.

Он также упомянул об изменениях климата, которые стремительно выходят из-под контроля, росте долговой нагрузки стран и стремительном развитии искусственного интеллекта.

Кризисы взаимодействуют и подпитывают друг друга, — предупредил Гутерреш.

Гутерреш призывает страны мира объединиться вокруг ключевых проблем человечества
Антониу Гутерреш

Что предлагает Гутерреш для решения ключевых мировых проблем

Генсек ООН признал, что глобальные институты абсолютно не способны решать сложные и даже экзистенциальные проблемы из-за того, что были созданы в ответ на вызовы прошлого века.

Гутерреш надеется, что, собравшись в Нью-Йорке, главы стран и правительств согласуют Пакт будущего, а также Глобальный цифровой договор и Декларацию о будущих поколениях.

Мы не можем создать будущее, пригодное для наших внуков, с помощью систем, построенных для наших дедов и прадедов, — отметил генсек ООН

Он также добавил, что Саммит будущего является важным первым шагом, который поможет сделать глобальные институты "более легитимными, эффективными и пригодными для мира сегодня и завтра".

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