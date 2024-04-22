Размещение ядерного оружия. Дуда выступил с громким заявлением

Польский лидер Анджей Дуда официально подтвердил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие.
Польша решилась на размещение ядерного оружия для сдерживания РФ
Как утверждает президент Польши, в центре официальных переговоров Варшавы и Вашингтона довольно часто была тема размещения ядерного оружия.
Анджей Дуда отметил, что он уже дал понять Белому дому, что готов к такому решению.
Он также обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ все больше милитаризует район Кенигсберга.
Общий доступ к оружию в Польше
Польский лидер не скрывает, что этот вопрос в его стране до сих пор остается дискуссионным.
По его словам, в Польше никогда не было столь полного общего доступа к оружию.
Он также повторил, что только Украина может решать, на каких условиях завершать войну с Россией.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-