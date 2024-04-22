Размещение ядерного оружия. Дуда выступил с громким заявлением
Категория
Мир
Дата публикации

Размещение ядерного оружия. Дуда выступил с громким заявлением

Анджей Дуда
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Источник:  online.ua

Польский лидер Анджей Дуда официально подтвердил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие.

Польша решилась на размещение ядерного оружия для сдерживания РФ

Как утверждает президент Польши, в центре официальных переговоров Варшавы и Вашингтона довольно часто была тема размещения ядерного оружия.

Анджей Дуда отметил, что он уже дал понять Белому дому, что готов к такому решению.

Он также обратил внимание на то, что страна-агрессорка РФ все больше милитаризует район Кенигсберга.

Недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Если будет решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках ядерного обмена и на нашей территории, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО, — мы готовы к этому. Мы союзник Североатлантического альянса и имеем обязательства и в этом отношении, то есть мы просто проводим общую политику.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

Общий доступ к оружию в Польше

Польский лидер не скрывает, что этот вопрос в его стране до сих пор остается дискуссионным.

По его словам, в Польше никогда не было столь полного общего доступа к оружию.

Можно обсуждать ослабление определенных требований в этом отношении, но я был бы осторожен по поводу полного общего доступа к оружию, — отметил Анджей Дуда.

Он также повторил, что только Украина может решать, на каких условиях завершать войну с Россией.

Россия не может выиграть войну, это первое, и это то, что я буду твердо отстаивать, где бы я ни был. Надо сделать все, чтобы Украина могла себя защитить. Россия, повторяю, не может выиграть эту войну, и Украине должна быть обеспечена безопасность, желательно путем вступления в Североатлантический альянс.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

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