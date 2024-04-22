Розміщення ядерної зброї. Дуда виступив з гучною заявою

Польща наважилася на розміщення ядерної зброї для стримування РФ

Як стверджує президент Польщі, в центрі переговорів офіційних Варшави та Вашингтона доволі часто була тема розміщення ядерної зброї.

Анджей Дуда зазначив, що він уже дав зрозуміти Білому дому, що готовий до такого рішення.

Він тако звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ все більше мілітаризує район Кенігсберга.

Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу і маємо зобов'язання і в цьому відношенні, тобто ми просто проводимо спільну політику. Анджей Дуда Президент Польщі

Загальний доступ до зброї в Польщі

Польський лідер не приховує, що це питання в його країні досі залишається дискусійним.

За його словами, у Польщі ніколи не було такого повного загального доступу до зброї.

Можна обговорювати послаблення певних вимог у цьому відношенні, але я був би обережним щодо повного загального доступу до зброї, — наголосив Анджей Дуда. Поширити

Він також вкотре повторив, що лише Україна може вирішувати, на яких умовах завершувати війну з Росією.