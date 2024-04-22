Розміщення ядерної зброї. Дуда виступив з гучною заявою

Польський лідер Анджей Дуда офіційно підтвердив, що Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю.
Польща наважилася на розміщення ядерної зброї для стримування РФ
Як стверджує президент Польщі, в центрі переговорів офіційних Варшави та Вашингтона доволі часто була тема розміщення ядерної зброї.
Анджей Дуда зазначив, що він уже дав зрозуміти Білому дому, що готовий до такого рішення.
Він тако звернув увагу на те, що країна-агресорка РФ все більше мілітаризує район Кенігсберга.
Загальний доступ до зброї в Польщі
Польський лідер не приховує, що це питання в його країні досі залишається дискусійним.
За його словами, у Польщі ніколи не було такого повного загального доступу до зброї.
Він також вкотре повторив, що лише Україна може вирішувати, на яких умовах завершувати війну з Росією.
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