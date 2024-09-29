Лише свині. Президент Польщі Дуда постане перед судом за образу поляків

Гучний скандал у Польщі, який розгорівся навколо лідера країни Анджея Дуди, набирає обертів. Йому доведеться постати перед судом через заяву про глядачів фільму Аґнєшки Голланд "Зелений кордон". Їх він назвав “свиньми”

Дуду хочуть притягнути до відповідальності

Згідно з даними видання Fakt, своє невдоволення висловлюваннями президента Польщі висловив Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки.

Його представники заявили, що Анджей Дуда "образив громадян власної країни", коли той сказав, що "у кінотеатрі сидять тільки свині".

Організація звертає увагу на те, що перше слухання проти Дуди відбудеться у Варшаві, однак аж за рік — у жовтні — 2025 року.

Що важливо розуміти, у центрі сюжету фільму, який прокоментував лідер Польщі, історія про біженці з Близького Сходу й Африки, які роблять все можливе, щоб дістатися до Європейського Союзу "зеленим кордоном" між Білоруссю і Польщею.

Режисерка фільму Аґнєшка Голланд мала намір показати, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС.

Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Лише свині сидять в кінотеатрі”. Анджей Дуда Президент Польщі

Як Дуда та його команда коментують цей скандал

За словами самого президента Польщі, це була не його заява, а лише цитата.

Окрім того, Анджей Дуда нагадав представникам ЗМІ та усім ображеним про існування "закону про цитування".

Адвокат польського лідера почав стверджувати, що "це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії".

Необхідно підкреслити і пояснити, що це цивільний процес за порушення особистих прав проти державної скарбниці. Вирок у такій справі може передбачати вибачення або компенсацію чи відшкодування збитків, якщо суд встановить порушення особистих благ, зазначених у Цивільному кодексі, — зазначив юрист. Поширити

За словами останнього, суд може зобов'язати опублікувати вибачення у ЗМІ.