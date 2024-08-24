Дуда у Києві висловив впевненість у якнайшвидшій перемозі України над Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Дуда у Києві висловив впевненість у якнайшвидшій перемозі України над Росією

Офіс Президента України
Дуда

Збройна агресія Російської Федерації проти України незабаром має скінчитись. Перемогу одержать сили свободи. Про це заявив у Києві під час свого візиту на День Незалежності України президент Польщі Анджей Дуда.

Головні тези:

  • Президент Польщі висловив велику підтримку Україні у боротьбі за свою незалежність від Росії.
  • Анджей Дуда підкреслив, що є певність у перемозі України та свободи над агресором.
  • У своїй промові на День Незалежності України Дуда наголосив на важливості об'єднання зусиль та наполегливості для досягнення перемоги.
  • Польща визнає незалежність України та активно підтримує країну у її боротьбі за свободу та суверенітет.

Дуда впевнений у перемозі України

У своїй промові на День Незалежності України у Києві Дуда висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу.

Президент Польщі зазначив що День Незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи. Під час промови він відзначив героїчну боротьбу українців за збереження незалежності та пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного її завершення.

Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польщі

Польський президент заявив, що приклад боротьби поляків за свою державність добре підтверджує, що наполегливість і прагнення до свободи мають привести до перемоги, навіть якщо супротивник видається набагато сильнішим.

Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ.

Дуда також нагадав, що Польща першою у світі офіційно визнала незалежність України у 1991 році.

Дуда прибув з візитом до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда у День Незалежності України, 24 серпня, прибув з візитом до Києва.

Розпочався візит Президента Польщі Анджея Дуди до України.

Зазначається, що Дуда візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України.

Перед урочистими заходами Анджей Дуда вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря, фото біля Стіни пам'яті опублікувала і литовська прем'єрка.

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