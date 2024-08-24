Дуда в Киеве выразил уверенность в скорейшей победе Украины над Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Дуда в Киеве выразил уверенность в скорейшей победе Украины над Россией

Офис Президента Украины
Дуда
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Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины скоро должна закончиться. Победу одержат силы свободы. Об этом заявил в Киеве во время своего визита в День Независимости Украины президент Польши Анджей Дуда.

Главные тезисы

  • Президент Польши выразил уверенность в скорой победе Украины над Россией и поддержал стране в борьбе за независимость.
  • Дуда подчеркнул важность объединения усилий и настойчивости для достижения победы над агрессором.
  • Польша активно поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и суверенитет, признавая ее независимость
  • Президент подчеркнул героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и обещал поддерживать страну до победного конца
  • Дуда напомнил о признании независимости Украины Польшей и выразил убеждение в скором завершении войны победой сил свободы над тиранией

Дуда уверен в победе Украины

В своем выступлении на День Независимости Украины в Киеве Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу.

Президент Польши отметил, что День Независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы. Во время выступления он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения.

Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

Польский президент заявил, что пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется гораздо сильнее.

Я не имел и не сомневаюсь, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война скоро завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда с тьмы войны, на развалинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир.

Дуда также напомнил, что Польша первой в мире официально признала независимость Украины в 1991 году.

Дуда прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда в День Независимости Украины, 24 августа, прибыл с визитом в Киев.

Начался визит Президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Отмечается, что Дуда примет участие в торжествах, посвященных 33-й годовщине независимости Украины.

Перед торжественными мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и литовская премьер.

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