Дуда в Киеве выразил уверенность в скорейшей победе Украины над Россией

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины скоро должна закончиться. Победу одержат силы свободы. Об этом заявил в Киеве во время своего визита в День Независимости Украины президент Польши Анджей Дуда.

Дуда уверен в победе Украины

В своем выступлении на День Независимости Украины в Киеве Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу.

Президент Польши отметил, что День Независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы. Во время выступления он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения.

Мы, поляки, знаем, что независимость не дается раз и навсегда. В нашей истории мы переживали трагические моменты, дважды теряли суверенитет и дважды восстанавливали его сверхчеловеческими усилиями. Анджей Дуда Президент Польши

Польский президент заявил, что пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется гораздо сильнее.

Я не имел и не сомневаюсь, что, объединившись в своих усилиях и борьбе, мужественный украинский народ отстоит свою независимость. И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется не на жизнь, а на смерть за свою независимость, я убежден, что война скоро завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда с тьмы войны, на развалинах и выжженных территориях начнет коваться новый мир. Поделиться

Дуда также напомнил, что Польша первой в мире официально признала независимость Украины в 1991 году.

Kijów. Wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla mediów pic.twitter.com/Gou4RxIJ48 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

Дуда прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда в День Независимости Украины, 24 августа, прибыл с визитом в Киев.

Начался визит Президента Польши Анджея Дуды в Украину. Поделиться

Отмечается, что Дуда примет участие в торжествах, посвященных 33-й годовщине независимости Украины.

#Kijów | Prezydent RP @AndrzejDuda złożył kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę. pic.twitter.com/zwJDJi4UfL — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

Перед торжественными мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и литовская премьер.