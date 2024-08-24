Дуда в Киеве выразил уверенность в скорейшей победе Украины над Россией

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины скоро должна закончиться. Победу одержат силы свободы. Об этом заявил в Киеве во время своего визита в День Независимости Украины президент Польши Анджей Дуда.
Главные тезисы
- Президент Польши выразил уверенность в скорой победе Украины над Россией и поддержал стране в борьбе за независимость.
- Дуда подчеркнул важность объединения усилий и настойчивости для достижения победы над агрессором.
- Польша активно поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и суверенитет, признавая ее независимость
- Президент подчеркнул героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и обещал поддерживать страну до победного конца
- Дуда напомнил о признании независимости Украины Польшей и выразил убеждение в скором завершении войны победой сил свободы над тиранией
Дуда уверен в победе Украины
В своем выступлении на День Независимости Украины в Киеве Дуда выразил уверенность в том, что Украина сможет отстоять свою свободу.
Президент Польши отметил, что День Независимости Украины в определенной степени является и днем независимости всей Центральной Европы. Во время выступления он отметил героическую борьбу украинцев за сохранение независимости и пообещал, что Польша будет поддерживать Украину до победного ее завершения.
Польский президент заявил, что пример борьбы поляков за свою государственность хорошо подтверждает, что настойчивость и стремление к свободе должны привести к победе, даже если противник кажется гораздо сильнее.
Дуда также напомнил, что Польша первой в мире официально признала независимость Украины в 1991 году.
Kijów. Wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy dla mediów pic.twitter.com/Gou4RxIJ48— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
Дуда прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Анджей Дуда в День Независимости Украины, 24 августа, прибыл с визитом в Киев.
Отмечается, что Дуда примет участие в торжествах, посвященных 33-й годовщине независимости Украины.
#Kijów | Prezydent RP @AndrzejDuda złożył kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę. pic.twitter.com/zwJDJi4UfL— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
Перед торжественными мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и литовская премьер.
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