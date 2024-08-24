Президент Польши и премьер Литвы приняли участие в праздновании Дня Независимости Украины в Киеве
Категория
Украина
Дата публикации

Президент Польши и премьер Литвы приняли участие в праздновании Дня Независимости Украины в Киеве

Офис Президента Украины
Дуда, Зеленский и Шимоните
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К участию в праздновании Дня Независимости Украины в Киеве присоединились президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Главные тезисы

  • Президент Польши и премьер Литвы присоединились к празднованию Дня Независимости Украины в Киеве вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским.
  • Важность поддержки и солидарности со стороны других стран была подчеркнута в ходе мероприятий.
  • Церемония включала память о погибших защитниках Украины и награждение известных спортсменов.
  • Президент Украины подчеркнул важность единства и совместной работы по отстаиванию независимости страны.
  • Участие лидеров других стран в праздновании подчеркивает важность международной поддержки для Украины.

Что известно о визитах Дуды и Шимоните в Украину по случаю празднования Дня Независимости

О приезде Дуды в Киев СМИ сообщили еще утром, а вот визит Шимоните не сообщалось.

День победы обязательно наступит, и мы будем праздновать его вместе, – написала на своей странице в Twitter премьер-министр Литвы.

С Софиевской площади Шимоните отправилась на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Перед торжественными мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и литовская премьер.

Что известно об участии Дуды и Шимоните вместе с Зеленским в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости

Украина будет всегда сохранять независимость, и это уже никогда не будет под вопросом. Мы все вместе дали ответ – и это исторический ответ – благодаря нашему единству, нашей смелости, нашей совместной работе. Ответ, быть Украине или быть украинцам. Когда внешняя агрессия задает такой вопрос перед нами, перед нашей нацией, все зависит от миллионов людей, каждый своими действиями определяет судьбу всего народа и весь народ своей общей силой определяет судьбу каждого, - отметил президент, выступая на Софийской площади в Киеве.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех украинцев и украинок, отдавших свою жизнь за наше государство.

Президент вручил орден "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины.

Глава государства также вручил орден Свободы абсолютному чемпиону мира по боксу в сверхтяжелом весе Александру Усику и двукратной чемпионке Олимпийских игр по фехтованию на саблях Ольге Харлан.

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