К участию в праздновании Дня Независимости Украины в Киеве присоединились президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Главные тезисы
- Президент Польши и премьер Литвы присоединились к празднованию Дня Независимости Украины в Киеве вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским.
- Важность поддержки и солидарности со стороны других стран была подчеркнута в ходе мероприятий.
- Церемония включала память о погибших защитниках Украины и награждение известных спортсменов.
- Президент Украины подчеркнул важность единства и совместной работы по отстаиванию независимости страны.
- Участие лидеров других стран в праздновании подчеркивает важность международной поддержки для Украины.
Что известно о визитах Дуды и Шимоните в Украину по случаю празднования Дня Независимости
О приезде Дуды в Киев СМИ сообщили еще утром, а вот визит Шимоните не сообщалось.
1. З днем Незалежності, Українo! День перемоги обов’язково настане і ми святкуватимемо його разом. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 24, 2024
Cлава України! pic.twitter.com/bMqIrxHe6l
С Софиевской площади Шимоните отправилась на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Перед торжественными мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и литовская премьер.
Что известно об участии Дуды и Шимоните вместе с Зеленским в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости
Присутствующие почтили минутой молчания память всех украинцев и украинок, отдавших свою жизнь за наше государство.
Президент вручил орден "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины.
Глава государства также вручил орден Свободы абсолютному чемпиону мира по боксу в сверхтяжелом весе Александру Усику и двукратной чемпионке Олимпийских игр по фехтованию на саблях Ольге Харлан.
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