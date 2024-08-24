К участию в праздновании Дня Независимости Украины в Киеве присоединились президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Что известно о визитах Дуды и Шимоните в Украину по случаю празднования Дня Независимости

О приезде Дуды в Киев СМИ сообщили еще утром, а вот визит Шимоните не сообщалось.

День победы обязательно наступит, и мы будем праздновать его вместе, – написала на своей странице в Twitter премьер-министр Литвы. Поделиться

1. З днем Незалежності, Українo! День перемоги обов’язково настане і ми святкуватимемо його разом. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети.

Cлава України! pic.twitter.com/bMqIrxHe6l — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) August 24, 2024

С Софиевской площади Шимоните отправилась на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Перед торжественными мероприятиями Анджей Дуда почтил павших защитников Украины у стен Михайловского монастыря, фото у Стены памяти опубликовала и литовская премьер.

Что известно об участии Дуды и Шимоните вместе с Зеленским в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости

Украина будет всегда сохранять независимость, и это уже никогда не будет под вопросом. Мы все вместе дали ответ – и это исторический ответ – благодаря нашему единству, нашей смелости, нашей совместной работе. Ответ, быть Украине или быть украинцам. Когда внешняя агрессия задает такой вопрос перед нами, перед нашей нацией, все зависит от миллионов людей, каждый своими действиями определяет судьбу всего народа и весь народ своей общей силой определяет судьбу каждого, - отметил президент, выступая на Софийской площади в Киеве. Поделиться

Присутствующие почтили минутой молчания память всех украинцев и украинок, отдавших свою жизнь за наше государство.

Президент вручил орден "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины.

Глава государства также вручил орден Свободы абсолютному чемпиону мира по боксу в сверхтяжелом весе Александру Усику и двукратной чемпионке Олимпийских игр по фехтованию на саблях Ольге Харлан.