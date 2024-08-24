Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь – і це історична відповідь – завдяки нашій єдності, нашій сміливості, нашій спільній роботі. Відповідь, чи бути Україні, чи бути українцям. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нами, перед нашою нацією, усе залежить від мільйонів людей, кожен своїми діями визначає долю всього народу й увесь народ своєю спільною силою визначає долю кожного, - зазначив президент під час виступу на Софійській площі у Києві.