Президент Польщі та прем'єр Литви взяли участь у святкуванні Дня Незалежності України у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

Президент Польщі та прем'єр Литви взяли участь у святкуванні Дня Незалежності України у Києві

Офіс Президента України
Дуда, Зеленський та Шимоніте
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До участі у святкуванні з нагоди Дня Незалежності України у Києві приєднались президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. 

Головні тези:

  • Президент Польщі та прем'єр Литви взяли участь у святкуванні Дня Незалежності України у Києві разом з українським лідером Володимиром Зеленським.
  • Відомо про візит президента Польщі Анджея Дуди та прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте до України з нагоди святкування Дня Незалежності.
  • Урочисті заходи включали вшанування пам'яті загиблих захисників України, нагородження відомих спортсменів та спільний акцент на збереження незалежності країни.
  • Президент України заявив про важливість єдності та спільної роботи для відстоювання незалежності та визначення долі кожного громадянина.
  • Цей візит та участь лідерів інших країн у святкуваннях підкреслює важливість міжнародної підтримки та солідарності з Україною.

Що відомо про візити Дуди та Шимоніте до України з нагоди святкування Дня Незалежності

Про приїзд Дуди до Києва ЗМІ повідомили ще зранку, а от про візит Шимоніте не повідомлялось.

День перемоги обов'язково настане, і ми святкуватимемо його разом, - написала на своїй сторінці в Twitter прем’єр-міністр Литви.

З Софіївської площі Шимоніте вирушила на зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем.

Перед урочистими заходами Анджей Дуда вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря, фото біля Стіни пам'яті опублікувала і литовська прем'єрка.

Що відомо про участь Дуди та Шимоніте разом із Зеленським в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності

Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь – і це історична відповідь – завдяки нашій єдності, нашій сміливості, нашій спільній роботі. Відповідь, чи бути Україні, чи бути українцям. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нами, перед нашою нацією, усе залежить від мільйонів людей, кожен своїми діями визначає долю всього народу й увесь народ своєю спільною силою визначає долю кожного, - зазначив президент під час виступу на Софійській площі у Києві.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців та українок, які віддали своє життя за нашу державу.

Президент вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України.

Глава держави також вручив орден Свободи абсолютному чемпіону світу з боксу у надважкій вазі Олександру Усику та дворазовій чемпіонці Олімпійських ігор із фехтування на шаблях Ользі Харлан.

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