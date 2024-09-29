Зеленський відреагував на жорстку вимогу спікера Палати представників США

Глава держави Володимир Зеленський не буде навіть розглядати питання відкликання посла України у США Оксани Маркарової на вимогу спікера Палати представників Майка Джонсона.

Що відомо про новий конфлікт між Джонсоном та Зеленським

Що важливо розуміти, спікер Джонсон звернувся до президента України з вимогою звільнити Маркарову.

Все це сталося через організований нею візит Зеленського до Пенсільванії, де його супроводжували лише представники демократів.

Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи планує він відкликати Маркарову після цього інциденту.

За словами Володимира Зеленського, він буде обговорювати цю ситуацію лише зі спікером свого парламенту, як того вимагає Конституція, а аж ніяк не з Джонсоном.

Я президент України і я можу обговорювати наших послів лише зі спікером моєї країни. Такою є Конституція. Я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, з усією повагою. Володимир Зеленський Президент України

Що відомо про вимоги Джонсона

Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає від Зеленського звільнити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову через організований нею візит до Пенсільванії.

За словами Джонсона, він розцінює це як передвиборний захід на підтримку Камали Харріс та втручання у американські вибори.

Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона чесно та ефективно служила дипломатом у цій країні. Президент Зеленський повинен негайно її усунути, — обурився політик. Поширити

Маркарова поки жодним чином не коментувала цей скандал. Вона лише прокоментувала візит Зеленського в США.