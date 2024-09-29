Зеленський відреагував на жорстку вимогу спікера Палати представників США

Глава держави Володимир Зеленський не буде навіть розглядати питання відкликання посла України у США Оксани Маркарової на вимогу спікера Палати представників Майка Джонсона.
Головні тези:
- Зеленський заявив, що буде обговорювати цю ситуацію лише зі спікером свого парламенту, а не з Джонсоном.
- Джонсон вважає візит до Пенсільванії передвиборним заходом на користь Камали Харріс та втручанням у виборчий процес в США.
- Оксана Маркарова поки не коментувала цю скандальну ситуацію.
Що відомо про новий конфлікт між Джонсоном та Зеленським
Що важливо розуміти, спікер Джонсон звернувся до президента України з вимогою звільнити Маркарову.
Все це сталося через організований нею візит Зеленського до Пенсільванії, де його супроводжували лише представники демократів.
Журналісти поцікавилися в українського лідера, чи планує він відкликати Маркарову після цього інциденту.
За словами Володимира Зеленського, він буде обговорювати цю ситуацію лише зі спікером свого парламенту, як того вимагає Конституція, а аж ніяк не з Джонсоном.
Що відомо про вимоги Джонсона
Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає від Зеленського звільнити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову через організований нею візит до Пенсільванії.
За словами Джонсона, він розцінює це як передвиборний захід на підтримку Камали Харріс та втручання у американські вибори.
Маркарова поки жодним чином не коментувала цей скандал. Вона лише прокоментувала візит Зеленського в США.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-