Глава МЗС РФ Сергій Лавров почав стверджувати, що Росія готова допомогти Грузії “примиритися” із самопроголошеними республіками – Абхазією і Південною Осетією.
Головні тези:
- Сергій Лавров запропонував Грузії допомогу у “примиренні” з Абхазією та Південною Осетією.
- Олігарх Іванішвілі спровокував скандал, закликавши грузинів перепросити за війну 2008 року.
- Більшість грузинів розкритикували його за цю цинічну заяву.
Росія знову втручається у політичне життя Грузії
Скандальний російський дипломат вкотре цинічно заявив, що чинна грузинська влада, яка де-факто є прокремлівською, “чесно оцінює минуле”
Варто також зазначити, що грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе в ході виступу на сесії Генасамблеї ООН також почав стверджувати, що офіційний Тбілісі розраховує "відновити всі зруйновані мости" з Абхазією і Цхінвальським регіоном.
Що відомо про гучний скандал у Грузії
Місяць тому олігарх і почесний очільник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі закликав усіх грузинів перепросити перед "осетинськими сестрами і братами" за війну 2008 року.
Що важливо розуміти, Іванішвілі раніше багато разів брехав про особисту провину експрезидента Міхеїла Саакашвілі у війні 2008 року, попри те, що це Росія почала вторгнення в країну.
Його скандальна заява пролунала на тлі активної підготовки до парламентських виборів у Грузії, де "Грузинська мрія" хоче здобути конституційну більшість, необхідну "в разі відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом".
Варто також зазначити, що переважна більшість грузинів категорично не погоджуються з тим, що вони повинні перепросити за російсько-грузинську війну 2008 року.
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