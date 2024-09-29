Це неминуче. Лавров звернувся до Грузії з цинічною пропозицією
Категорія
Політика
Дата публікації

Це неминуче. Лавров звернувся до Грузії з цинічною пропозицією

Лавров
Джерело:  online.ua

Глава МЗС РФ Сергій Лавров почав стверджувати, що Росія готова допомогти Грузії “примиритися” із самопроголошеними республіками – Абхазією і Південною Осетією.

Головні тези:

  • Сергій Лавров запропонував Грузії допомогу у “примиренні” з Абхазією та Південною Осетією.
  • Олігарх Іванішвілі спровокував скандал, закликавши грузинів перепросити за війну 2008 року.
  • Більшість грузинів розкритикували його за цю цинічну заяву.

Росія знову втручається у політичне життя Грузії

Скандальний російський дипломат вкотре цинічно заявив, що чинна грузинська влада, яка де-факто є прокремлівською, “чесно оцінює минуле”

Вони так і сказали, що "хочемо примирення історичного". А в якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися — це вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії. Вони сусіди з Грузією, там все одно це неминуче, якісь контакти. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати, — заявив глава МЗС РФ під час пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Варто також зазначити, що грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе в ході виступу на сесії Генасамблеї ООН також почав стверджувати, що офіційний Тбілісі розраховує "відновити всі зруйновані мости" з Абхазією і Цхінвальським регіоном.

Що відомо про гучний скандал у Грузії

Місяць тому олігарх і почесний очільник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі закликав усіх грузинів перепросити перед "осетинськими сестрами і братами" за війну 2008 року.

Що важливо розуміти, Іванішвілі раніше багато разів брехав про особисту провину експрезидента Міхеїла Саакашвілі у війні 2008 року, попри те, що це Росія почала вторгнення в країну.

Його скандальна заява пролунала на тлі активної підготовки до парламентських виборів у Грузії, де "Грузинська мрія" хоче здобути конституційну більшість, необхідну "в разі відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом".

Варто також зазначити, що переважна більшість грузинів категорично не погоджуються з тим, що вони повинні перепросити за російсько-грузинську війну 2008 року.

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