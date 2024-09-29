Россия снова вмешивается в политическую жизнь Грузии

Скандальный российский дипломат в очередной раз цинично заявил, что действующая грузинская власть, которая де-факто является прокремлевской, "честно оценивает прошлое"

Они так и сказали, что "хотим примирение исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может состояться — решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там все равно это неизбежно, какие-то контакты. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении… мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать, — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Поделиться

Следует также отметить, что грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН начал утверждать, что официальный Тбилиси рассчитывает "восстановить все разрушенные мосты" с Абхазией и Цхинвальским регионом.

Что известно о громком скандале в Грузии

Месяц назад олигарх и почетный руководитель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили призвал всех грузин извиниться перед "осетинскими сестрами и братьями" за войну 2008 года.

Что важно понимать, Иванишвили ранее много раз врал о личной вине экс-президента Михеила Саакашвили в войне 2008 года, несмотря на то, что Россия начала вторжение в страну.

Его скандальное заявление прозвучало на фоне активной подготовки к парламентским выборам в Грузии, где "Грузинская мечта" хочет получить конституционное большинство, необходимое "в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем".