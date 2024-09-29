Глава МИД РФ Сергей Лавров начал утверждать, что Россия готова помочь Грузии "примириться" с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией.
Главные тезисы
- Сергей Лавров предложил Грузии помощь в “примирении” с Абхазией и Южной Осетией.
- Олигарх Иванишвили спровоцировал скандал, призвав грузин извиниться за войну 2008 года.
- Большинство грузин раскритиковали его за это циничное заявление.
Россия снова вмешивается в политическую жизнь Грузии
Скандальный российский дипломат в очередной раз цинично заявил, что действующая грузинская власть, которая де-факто является прокремлевской, "честно оценивает прошлое"
Следует также отметить, что грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН начал утверждать, что официальный Тбилиси рассчитывает "восстановить все разрушенные мосты" с Абхазией и Цхинвальским регионом.
Что известно о громком скандале в Грузии
Месяц назад олигарх и почетный руководитель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили призвал всех грузин извиниться перед "осетинскими сестрами и братьями" за войну 2008 года.
Что важно понимать, Иванишвили ранее много раз врал о личной вине экс-президента Михеила Саакашвили в войне 2008 года, несмотря на то, что Россия начала вторжение в страну.
Его скандальное заявление прозвучало на фоне активной подготовки к парламентским выборам в Грузии, где "Грузинская мечта" хочет получить конституционное большинство, необходимое "в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем".
Следует также отметить, что подавляющее большинство грузин категорически не соглашаются с тем, что они должны извиниться за российско-грузинскую войну 2008 года.
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