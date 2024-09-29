Чи може Путін застосувати ядерну зброю — попередження Зеленського
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Чи може Путін застосувати ядерну зброю — попередження Зеленського

Зеленський
Джерело:  Fox News

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, від російського диктатора Володимира Путіна можна очікувати чого завгодно — навіть застосування ядерної зброї.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський вважає, що не можна ігнорувати всі погрози Путіна.
  • Попри це, залякування з боку диктатора не злякали Євросоюз, який обіцяє Україні подальшу підтримку.
  • Генсек НАТО скептично оцінює погрози Путіна, але український президент має докази щодо намірів Росії атакувати українські АЕС.

Зеленський припускає, що ядерні удари все-таки можливі

За словами президента України, ніхто не знає, що насправді відбувається в голові у нелегітимного президента РФ.

Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений, що він це зробить. Я ділюся з вами тим, що думаю. Але я не Путін, дякувати Богу. Я не можу знати точно. Тому що він не завжди адекватний. Тому що будь-яка адекватна людина не може просто так прийти в Україну і зробити те, що він зробив.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський також звернув увагу на те, що російський диктатор любить своє життя, свій спосіб життя й те, як він керує життям інших.

Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю, — підсумував український лідер.

Що важливо знати про нові ядерні погрози Путіна

Кілька днів тому нелегітимний президент РФ почав стверджувати, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

Офіційний Брюссель наголосив, що нові погрози російського диктатора стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних країн — ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки.

Окрім того, Євросоюз наголосив, щоб не збирається змінювати позицію щодо підтримки України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Однак, за словами Зеленського, його команда має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими.

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