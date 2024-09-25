Можливо, їх не існує. Посол Нідерландів розкрив одну з головних таємниць Путіна

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут вважає, що “червоних ліній”, про які постійно говорить російський диктатор Володимир Путін, може просто не існувати.
Головні тези:
- Заяви Путіна про “червоні лінії” - один зі способів залякування.
- Росія стверджує, що примусити її до миру неможливо, а Україна, мовляв, припустилася “фатальної помилки”.
Путін просто хоче залякати Україну та її союзників
Нідерландський дипломат звернув увагу на те, що протягом останніх років Кремль дуже багато разів попереджала про “червоні лінії”, однак про що йдеться — досі ніхто не знає.
За його словами, проблема з “червоними лініями” полягає в тому, що дізнатися про її перетин можна лише тоді, коли ви її перетинаєте.
До слова, про це раніше говорили й інші українські та іноземні політики.
Росія дала зрозуміти, що не збирається завершувати війну
Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно стверджувати, що бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою".
Ба більше, за його словами, це неможливо зробити.
Окрім того, поплічник Путіна знову почав погрожувати наслідками для української влади, однак про що йдеться — традиційно не пояснив.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-