Можливо, їх не існує. Посол Нідерландів розкрив одну з головних таємниць Путіна
Категорія
Політика
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Можливо, їх не існує. Посол Нідерландів розкрив одну з головних таємниць Путіна

Путін
Джерело:  Hromadske

Посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут вважає, що “червоних ліній”, про які постійно говорить російський диктатор Володимир Путін, може просто не існувати.

Головні тези:

  • Заяви Путіна про “червоні лінії” - один зі способів залякування.
  • Росія стверджує, що примусити її до миру неможливо, а Україна, мовляв, припустилася “фатальної помилки”.

Путін просто хоче залякати Україну та її союзників

Нідерландський дипломат звернув увагу на те, що протягом останніх років Кремль дуже багато разів попереджала про “червоні лінії”, однак про що йдеться — досі ніхто не знає.

За його словами, проблема з “червоними лініями” полягає в тому, що дізнатися про її перетин можна лише тоді, коли ви її перетинаєте.

НАТО й Україна ретельно вивчають, де розташовані ці лінії. Якщо ви подивитеся на військову підтримку, яку Україна отримала з 2022 року, і на підтримку, яку Україна отримує зараз, то виникає багато питань про те, чи існують ці червоні лінії взагалі. Я думаю, якщо й були якісь червоні лінії, то Росія справді кілька разів їх пересувала. Поки що ми можемо лише констатувати, що не перетнули жодної червоної лінії. То, можливо, їх і не існує, — заявив Алле Дорхаут.

До слова, про це раніше говорили й інші українські та іноземні політики.

Росія дала зрозуміти, що не збирається завершувати війну

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно стверджувати, що бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою".

Ба більше, за його словами, це неможливо зробити.

Примусити Росію до миру — це неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії називають війну проти України — ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо, — сказав Пєсков.

Окрім того, поплічник Путіна знову почав погрожувати наслідками для української влади, однак про що йдеться — традиційно не пояснив.

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