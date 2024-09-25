Их не существует. Посол Нидерландов раскрыл одну из главных тайн Путина

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут считает, что “красных линий”, о которых постоянно говорит российский диктатор Владимир Путин, может просто не существовать.
Главные тезисы
- Заявления Путина о "красных линиях" - один из способов запугивания.
- Россия утверждает, что принудить ее к миру невозможно, а Украина, мол, допустила "роковую ошибку".
Путин просто хочет запугать Украину и ее союзников
Нидерландский дипломат обратил внимание на то, что в последние годы Кремль очень много раз предупреждала о "красных линиях", однако о чем идет речь — до сих пор никто не знает.
По его словам, проблема с "красными линиями" заключается в том, что узнать о ее пересечении можно только тогда, когда вы ее пересекаете.
К слову, об этом раньше говорили и другие украинские и иностранные политики.
Россия дала понять, что не собирается завершать войну
Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков начал цинично утверждать, что желание Украины принудить Россию к миру является "роковой ошибкой".
Более того, по его словам, это невозможно сделать.
Кроме того, приспешник Путина снова начал угрожать последствиями для украинской власти, однако о чем идет речь — традиционно не уточнил.
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