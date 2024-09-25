Их не существует. Посол Нидерландов раскрыл одну из главных тайн Путина

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут считает, что “красных линий”, о которых постоянно говорит российский диктатор Владимир Путин, может просто не существовать.

Путин просто хочет запугать Украину и ее союзников

Нидерландский дипломат обратил внимание на то, что в последние годы Кремль очень много раз предупреждала о "красных линиях", однако о чем идет речь — до сих пор никто не знает.

По его словам, проблема с "красными линиями" заключается в том, что узнать о ее пересечении можно только тогда, когда вы ее пересекаете.

НАТО и Украина тщательно изучают, где расположены эти линии. Если вы посмотрите на военную поддержку, которую Украина получила с 2022 года, и на поддержку, которую Украина получает сейчас, возникает много вопросов о том, существуют ли эти красные линии вообще. Я думаю, если были какие-то красные линии, то Россия действительно несколько раз их передвигала. Пока мы можем лишь констатировать, что не пересекли красную линию. Может быть, их и не существует, — заявил Алле Дорхаут. Поделиться

К слову, об этом раньше говорили и другие украинские и иностранные политики.

Россия дала понять, что не собирается завершать войну

Недавно спикер Кремля Дмитрий Песков начал цинично утверждать, что желание Украины принудить Россию к миру является "роковой ошибкой".

Более того, по его словам, это невозможно сделать.

Принудить Россию к миру — это невозможно. Россия по сути является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (так в России называют войну против Украины — ред.). Но без достижения этих целей заставить Россию невозможно, — сказал Песков. Поделиться

Кроме того, приспешник Путина снова начал угрожать последствиями для украинской власти, однако о чем идет речь — традиционно не уточнил.