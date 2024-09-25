Это невозможно. Песков цинично отреагировал на требование Зеленского
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Это невозможно. Песков цинично отреагировал на требование Зеленского

Песков
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Источник:  online.ua

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, намерение Украины принудить Россию к миру является "роковой ошибкой", и это, мол, невозможно сделать.

Главные тезисы

  • Россия дала понять, что не хочет завершать войну против Украины, несмотря на призывы Владимира Зеленского.
  • Речь президента Украины Владимира Зеленского в ООН спровоцировала резкую реакцию со стороны путинского режима.
  • Зеленский призывает союзников Украины к конкретным решениям и действиям.

Россия не скрывает, что хочет продолжать войну против Украины

Как известно, во время заседания Совбеза ООН украинский лидер Владимир Зеленский обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам.

Именно поэтому, по мнению президента Украины, страну-агрессорку РФ можно только принудить к миру.

Однако такое заявление и требование Владимира Зеленского разозлило спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Такая позиция является роковой ошибкой, это глубокая ошибка, — цинично отметил приспешник Путина.

Более того, он традиционно начал угрожать последствиями для украинской власти.

Принудить Россию к миру — это невозможно. Россия по сути является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (так в России называют войну против Украины — ред.). Но без достижения этих целей заставить Россию невозможно, — сказал Песков.

Речь Зеленского в ООН — ключевые моменты

Президент Украины выступил во время заседания Совбеза ООН 24 сентября с мощным обращением к международному сообществу.

Владимир Зеленский напомнил о том, что страна-агрессорка РФ совершает международное преступление, которое не может быть оправдано.

Кроме того, украинский лидер добавил, что некоторые в мире хотят говорить с Путиным.

Мы это знаем. Встречаться, говорить, общаться. Но что же они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был не прав.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению Зеленского, войну нельзя успокоить разговорами. Именно поэтому он призывает союзников Украины к конкретным решениям и действиям.

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