Это невозможно. Песков цинично отреагировал на требование Зеленского

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, намерение Украины принудить Россию к миру является "роковой ошибкой", и это, мол, невозможно сделать.
Главные тезисы
- Россия дала понять, что не хочет завершать войну против Украины, несмотря на призывы Владимира Зеленского.
- Речь президента Украины Владимира Зеленского в ООН спровоцировала резкую реакцию со стороны путинского режима.
- Зеленский призывает союзников Украины к конкретным решениям и действиям.
Россия не скрывает, что хочет продолжать войну против Украины
Как известно, во время заседания Совбеза ООН украинский лидер Владимир Зеленский обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам.
Именно поэтому, по мнению президента Украины, страну-агрессорку РФ можно только принудить к миру.
Однако такое заявление и требование Владимира Зеленского разозлило спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Более того, он традиционно начал угрожать последствиями для украинской власти.
Речь Зеленского в ООН — ключевые моменты
Президент Украины выступил во время заседания Совбеза ООН 24 сентября с мощным обращением к международному сообществу.
Владимир Зеленский напомнил о том, что страна-агрессорка РФ совершает международное преступление, которое не может быть оправдано.
Кроме того, украинский лидер добавил, что некоторые в мире хотят говорить с Путиным.
По мнению Зеленского, войну нельзя успокоить разговорами. Именно поэтому он призывает союзников Украины к конкретным решениям и действиям.
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