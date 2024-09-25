Це неможливо. Пєсков цинічно відреагував на вимогу Зеленського

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, намір України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою", і це, мовляв, неможливо зробити.

Росія не приховує, що хоче продовжувати війну проти України

Як відомо, під час засідання Радбезу ООН український лідер Володимир Зеленський звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам.

Саме тому, на переконання президента України, країну-агресорку РФ можна тільки примусити до миру.

Однак така заява та вимога Володимира Зеленського розлютила речника Кремля Дмитра Пєскова.

Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка, — цинічно зазначив поплічник Путіна. Поширити

Ба більше, він традиційно почав погрожувати наслідками для української влади.

Примусити Росію до миру — це неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії називають війну проти України — ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо, — сказав Пєсков. Поширити

Промова Зеленського в ООН — ключові моменти

Президент України виступив під час засідання Ради безпеки ООН 24 вересня з потужним звернення до міжнародної спільноти.

Володимир Зеленський нагадав про те, що країна-агресорка РФ вчиняє міжнародний злочин, який не може бути виправданим.

Окрім того, український лідер додав, що дехто у світі хоче говорити з Путіним.

Ми знаємо це. Зустрічатись, говорити, спілкуватись. Але що саме вони можуть від нього почути? Що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей? Або що він хоче продовжувати війну й терор лише задля того, щоб ніхто не подумав, що він не мав рації. Володимир Зеленський Президент України

На переконання Зеленського, війну не можна заспокоїти розмовами. Саме тому він закликає союзників України до конкретних рішень та дій.