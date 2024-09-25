Це неможливо. Пєсков цинічно відреагував на вимогу Зеленського

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, намір України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою", і це, мовляв, неможливо зробити.
Головні тези:
- Росія дала зрозуміти, що не хоче завершувати війну проти України, попри заклики Володимира Зеленського.
- Промова президента України Володимира Зеленського в ООН спровокувала різку реакцію з боку путінського режиму.
- Зеленський закликає союзників України до конкретних рішень та дій.
Росія не приховує, що хоче продовжувати війну проти України
Як відомо, під час засідання Радбезу ООН український лідер Володимир Зеленський звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам.
Саме тому, на переконання президента України, країну-агресорку РФ можна тільки примусити до миру.
Однак така заява та вимога Володимира Зеленського розлютила речника Кремля Дмитра Пєскова.
Ба більше, він традиційно почав погрожувати наслідками для української влади.
Промова Зеленського в ООН — ключові моменти
Президент України виступив під час засідання Ради безпеки ООН 24 вересня з потужним звернення до міжнародної спільноти.
Володимир Зеленський нагадав про те, що країна-агресорка РФ вчиняє міжнародний злочин, який не може бути виправданим.
Окрім того, український лідер додав, що дехто у світі хоче говорити з Путіним.
На переконання Зеленського, війну не можна заспокоїти розмовами. Саме тому він закликає союзників України до конкретних рішень та дій.
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