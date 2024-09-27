Один з поплічників Путіна розбився в авіатрощі ― фото

Депутат від путінської партії "Єдина Росія" Сергій Сметанін загинув внаслідок авіакатастрофи приватного гвинтокрила Robinson R44 у Архангельській області Росії.
Головні тези:
- Авіатрощі у РФ почались через брак необхідних деталей, які країна раніше імпортувала.
- Подібна аварія сталася також у Якутії, де загинули співробітники ФСБ.
У Росії дедалі частіше відбуваються авіатрощі
Згідно з останніми даними, гелікоптер, який прямував із селища Бичаче в селище Карандашевська, зник і не виходить на зв'язок.
Вранці 27 вересня стало відомо про те, що уламки вертольота нарешті знайшли.
Окрім того, на місці авіатрощі також виявили тіла двох осіб.
За цим фактом порушили кримінальну справу. Повідомляють, що політ не був погоджений.
Що важливо розуміти, після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах.
Це можна пояснити браком необхідних деталей, які країна-агресорка раніше імпортувала із західних країн.
Що відомо про авіакатастрофу у Якутії
Ще у липні стало відомо, що гелікоптер Robinson, який зник у Якутії після спрацьовування аварійного маяка, знайшли розбитим.
Що важливо розуміти, у ньому перебували троє співробітників ФСБ.
Не можна також не згадати про те, що 27 липня Су-34 ВКС Росії зазнав аварії у Волгоградській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
Окрім того, 15 серпня в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
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