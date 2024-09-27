Один з поплічників Путіна розбився в авіатрощі ― фото
Категорія
Події
Дата публікації

Один з поплічників Путіна розбився в авіатрощі ― фото

Сергій Сметанін
Джерело:  online.ua

Депутат від путінської партії "Єдина Росія" Сергій Сметанін загинув внаслідок авіакатастрофи приватного гвинтокрила Robinson R44 у Архангельській області Росії.

Головні тези:

  • Авіатрощі у РФ почались через брак необхідних деталей, які країна раніше імпортувала.
  • Подібна аварія сталася також у Якутії, де загинули співробітники ФСБ.

У Росії дедалі частіше відбуваються авіатрощі

Згідно з останніми даними, гелікоптер, який прямував із селища Бичаче в селище Карандашевська, зник і не виходить на зв'язок.

Вранці 27 вересня стало відомо про те, що уламки вертольота нарешті знайшли.

Окрім того, на місці авіатрощі також виявили тіла двох осіб.

За цим фактом порушили кримінальну справу. Повідомляють, що політ не був погоджений.

Близькі до силовиків Telegram-канали 26 вересня писали, що на борту були депутат Архангельської міської думи від "Єдиної Росії" Сергій Сметанін і місцевий бізнесмен Олексій Семенов, якому належав вертоліт. Сметанін і Семенов, як стверджується, летіли на риболовлю, — пише опозиційний Телеграм-канал “Медуза”.

Що важливо розуміти, після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах.

Це можна пояснити браком необхідних деталей, які країна-агресорка раніше імпортувала із західних країн.

Фото: соцмережі

Що відомо про авіакатастрофу у Якутії

Ще у липні стало відомо, що гелікоптер Robinson, який зник у Якутії після спрацьовування аварійного маяка, знайшли розбитим.

Що важливо розуміти, у ньому перебували троє співробітників ФСБ.

У результаті пошуково-рятувальних робіт повітряне судно Robinson виявлено в повністю зруйнованому стані. Знайдено тіла пілота та 3 пасажирів, — йшлося в повідомленні.

Не можна також не згадати про те, що 27 липня Су-34 ВКС Росії зазнав аварії у Волгоградській області під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

Окрім того, 15 серпня в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

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