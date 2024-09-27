Через територіальні води Великої Британії має пройти пошкоджене судно Ruby під прапором Мальти з 20 тис метричних тон аміачної селітри з Росії.

Що відомо про потенційну загрозу пошкодженого судна Ruby з російською аміачною селітрою на борту

Зазначається, що у четвер, 26 вересня, судно Ruby перебувало приблизно за 26 км від узбережжя Англії і лише за кілька кілометрів від кордону Великої Британії.

Журналісти видання підкреслюють, що на борту судна перебуває 20 тис метричних тонн аміачної селітри, що приблизно у 7 разів перевищує аналогічну кількість цього вибухонебезпечного матеріалу, який у 2020 році спричинив потужний вибух у порту Бейрута на території Лівану.

Немає жодних припущень, що вантаж, який використовується як добриво, становить будь-яку безпосередню небезпеку, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Судно Ruby

За інформацією берегової охорони Великої Британії, із судном підтримується зв’язок і проводиться моніторинг його переміщення через британські води.

Судно супроводжує буксир супроводу, і, як очікується, воно заправиться в морі.

Що відомо про занепокоєння країн ЄС пошкодженим судном з російською аміачною селітрою на борту

Це судно викликало занепокоєння у низці країн ЄС. Ruby під прапором Мальти вийшло з російського порту Кандалакша поблизу Фінляндії у липні.

За даними VesselFinder, на початку вересня судно робило зупинку у порту Тромсе на півночі Норвегії.

Представники норвезького морського управління зазначають, що Ruby має пошкодження корпусу, гвинта і керма, однак залишається придатним для плавання.

Судно мало зайти до одного з портів Литви, однак прем’єр-міністр цієї країни заборонив Ruby заходити в країну із вибухонебезпечним вантажем.

Воно також потрапило в заголовки, коли пройшло повз Данію.

Нікому не потрібен цей корабель через вантаж. Найкращим виходом для цього корабля було б повернутися в Росію, звідки він прийшов, - заявив аналітик з питань оборони в Nordic Defense Analysis і колишній військово-морський офіцер Єнс Венцель Крістофферсен. Поширити

Дані MarineTraffic показали, що Ruby прямував до Марсашлокка на Мальті. Однак чиновники повідомили місцевим ЗМІ, що не дозволять судну пришвартуватися через вантаж.