Через територіальні води Великої Британії має пройти пошкоджене судно Ruby під прапором Мальти з 20 тис метричних тон аміачної селітри з Росії.
Головні тези:
- Пошкоджене судно Ruby під прапором Мальти з аміачною селітрою з Росії на борту викликає серйозне занепокоєння країн ЄС.
- Судно має пошкодження, але продовжує переміщення, викликаючи занепокоєння щодо безпеки.
- Країни Європейського Союзу заборонили судну Ruby вхід до своїх портів через російську аміачну селітру.
- Незважаючи на існуючі пошкодження, судно планує пришвартуватися на Мальті, але чиновники відмовляють через вибухонебезпечний вантаж.
- Є пропозиція повернути пошкоджене судно в Росію для запобігання подібним інцидентам.
Що відомо про потенційну загрозу пошкодженого судна Ruby з російською аміачною селітрою на борту
Зазначається, що у четвер, 26 вересня, судно Ruby перебувало приблизно за 26 км від узбережжя Англії і лише за кілька кілометрів від кордону Великої Британії.
Журналісти видання підкреслюють, що на борту судна перебуває 20 тис метричних тонн аміачної селітри, що приблизно у 7 разів перевищує аналогічну кількість цього вибухонебезпечного матеріалу, який у 2020 році спричинив потужний вибух у порту Бейрута на території Лівану.
За інформацією берегової охорони Великої Британії, із судном підтримується зв’язок і проводиться моніторинг його переміщення через британські води.
Судно супроводжує буксир супроводу, і, як очікується, воно заправиться в морі.
Що відомо про занепокоєння країн ЄС пошкодженим судном з російською аміачною селітрою на борту
Це судно викликало занепокоєння у низці країн ЄС. Ruby під прапором Мальти вийшло з російського порту Кандалакша поблизу Фінляндії у липні.
За даними VesselFinder, на початку вересня судно робило зупинку у порту Тромсе на півночі Норвегії.
Представники норвезького морського управління зазначають, що Ruby має пошкодження корпусу, гвинта і керма, однак залишається придатним для плавання.
Судно мало зайти до одного з портів Литви, однак прем’єр-міністр цієї країни заборонив Ruby заходити в країну із вибухонебезпечним вантажем.
Воно також потрапило в заголовки, коли пройшло повз Данію.
Дані MarineTraffic показали, що Ruby прямував до Марсашлокка на Мальті. Однак чиновники повідомили місцевим ЗМІ, що не дозволять судну пришвартуватися через вантаж.
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