Поврежденное судно РФ со взрывоопасным грузом испугало страны ЕС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Поврежденное судно РФ со взрывоопасным грузом испугало страны ЕС

Судно Ruby
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Источник:  BBC

Через территориальные воды Великобритании должно пройти поврежденное судно Ruby под флагом Мальты с 20 тыс. метрических тонн аммиачной селитры из России.

Главные тезисы

  • Поврежденное судно Ruby с российской аммиачной селитрой вызвало тревогу в странах ЕС, которые запретили его вход в порты из-за взрывоопасного груза.
  • Судно, имея повреждения, все еще перемещается, вызывая опасения по безопасности, и вызвало обеспокоенность в ряде стран Европейского Союза.
  • Предложение о возвращении поврежденного судна в Россию появилось для предотвращения возможных инцидентов и уменьшения уровня опасности.
  • Согласно данным береговой охраны Великобритании, судно Ruby находится вблизи британских вод, сопровождается буксиром и планирует заправиться в море.
  • Чиновники на Мальте отказываются разрешить судну Ruby пришвартоваться из-за взрывоопасного груза, что подчеркивает серьезность обеспокоенности по безопасности.

Что известно о потенциальной угрозе поврежденного судна Ruby с российской аммиачной селитрой на борту

Отмечается, что в четверг, 26 сентября, судно Ruby находилось примерно в 26 км от побережья Англии и всего в нескольких километрах от границы Великобритании.

Журналисты издания подчеркивают, что на борту судна находится 20 тыс. метрических тонн аммиачной селитры, что примерно в 7 раз превышает аналогичное количество этого взрывоопасного материала, который в 2020 году вызвал мощный взрыв в порту Бейрута на территории Ливана.

Нет никаких предположений, что используемый в качестве удобрения груз представляет любую непосредственную опасность, — подчеркивается в материале издания.

Поврежденное судно Ruby с российской аммиачной селитрой испугало страны ЕС
Судно Ruby

По информации береговой охраны Великобритании, с судном поддерживается связь и производится мониторинг его перемещения через британские воды.

Судно сопровождает буксир сопровождения, и, как ожидается, оно заправится в море.

Что известно об обеспокоенности стран ЕС поврежденным судном с российской аммиачной селитрой на борту

Это судно вызвало беспокойство в ряде стран ЕС. Ruby под флагом Мальты вышло из российского порта Кандалакша вблизи Финляндии в июле.

По данным VesselFinder, в начале сентября судно совершало остановку в порту Тромсе на севере Норвегии.

Представители норвежского морского управления отмечают, что Ruby имеет повреждения корпуса, винта и руля, однако остается пригодным для плавания.

Судно должно было зайти в один из портов Литвы, однако премьер-министр этой страны запретил Ruby заходить в страну с взрывоопасным грузом.

Оно также попало в заголовки, когда прошло мимо Дании.

Никому не нужен этот корабль из-за груза. Лучшим выходом для этого корабля было бы вернуться в Россию, откуда он пришел, заявил аналитик по вопросам обороны в Nordic Defense Analysis и бывший военно-морской офицер Йенс Венцель Кристоферсен.

Данные MarineTraffic показали, что Ruby направлялся в Марсашлокк на Мальте. Однако чиновники сообщили местным СМИ, что не позволят судну пришвартоваться из-за груза.

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