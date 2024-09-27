Через территориальные воды Великобритании должно пройти поврежденное судно Ruby под флагом Мальты с 20 тыс. метрических тонн аммиачной селитры из России.
Главные тезисы
- Поврежденное судно Ruby с российской аммиачной селитрой вызвало тревогу в странах ЕС, которые запретили его вход в порты из-за взрывоопасного груза.
- Судно, имея повреждения, все еще перемещается, вызывая опасения по безопасности, и вызвало обеспокоенность в ряде стран Европейского Союза.
- Предложение о возвращении поврежденного судна в Россию появилось для предотвращения возможных инцидентов и уменьшения уровня опасности.
- Согласно данным береговой охраны Великобритании, судно Ruby находится вблизи британских вод, сопровождается буксиром и планирует заправиться в море.
- Чиновники на Мальте отказываются разрешить судну Ruby пришвартоваться из-за взрывоопасного груза, что подчеркивает серьезность обеспокоенности по безопасности.
Что известно о потенциальной угрозе поврежденного судна Ruby с российской аммиачной селитрой на борту
Отмечается, что в четверг, 26 сентября, судно Ruby находилось примерно в 26 км от побережья Англии и всего в нескольких километрах от границы Великобритании.
Журналисты издания подчеркивают, что на борту судна находится 20 тыс. метрических тонн аммиачной селитры, что примерно в 7 раз превышает аналогичное количество этого взрывоопасного материала, который в 2020 году вызвал мощный взрыв в порту Бейрута на территории Ливана.
По информации береговой охраны Великобритании, с судном поддерживается связь и производится мониторинг его перемещения через британские воды.
Судно сопровождает буксир сопровождения, и, как ожидается, оно заправится в море.
Что известно об обеспокоенности стран ЕС поврежденным судном с российской аммиачной селитрой на борту
Это судно вызвало беспокойство в ряде стран ЕС. Ruby под флагом Мальты вышло из российского порта Кандалакша вблизи Финляндии в июле.
По данным VesselFinder, в начале сентября судно совершало остановку в порту Тромсе на севере Норвегии.
Представители норвежского морского управления отмечают, что Ruby имеет повреждения корпуса, винта и руля, однако остается пригодным для плавания.
Судно должно было зайти в один из портов Литвы, однако премьер-министр этой страны запретил Ruby заходить в страну с взрывоопасным грузом.
Оно также попало в заголовки, когда прошло мимо Дании.
Данные MarineTraffic показали, что Ruby направлялся в Марсашлокк на Мальте. Однако чиновники сообщили местным СМИ, что не позволят судну пришвартоваться из-за груза.
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