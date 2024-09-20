Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М" — есть раненые, повреждено судно

Армия РФ днем 20 сентября направила ракету в Одессу. В результате атаки четыре человека ранены.
Главные тезисы
- Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М", что привело к ранению четырех человек и повреждению судна.
- Правоохранители активно работают на месте террористического акта, оказывая помощь пострадавшим гражданам.
- Глава Одесской ОВА обращается к жителям с призывом соблюдать безопасность и искать укрытия при объявлении сигнала воздушной тревоги.
Россия атаковала одесский порт ракетой "Искандер-М"
По данным главы ОВА Олега Кипера, обломки предварительно "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Правоохранители работают на месте террористического акта России.
Ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга и ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.
Серия взрывов в городе прогремела в 13:57. После этого в небе над Одессой был виден дым.
Россия ударила по Одессе "Искандером"
В 19:31 14 августа Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.
Через несколько минут, в 19.34, они сообщили, что в Одессу следует скоростная цель.
Вскоре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. В соцсетях люди начали сообщать, что от взрыва дрогнули дома, но на улицах сработала автомобильная сигнализация. Также появились сообщения о черном дыме, поднимающемся с места вероятного попадания (или падения обломков).
В 21.19 глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности ракетного удара.
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