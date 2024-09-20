Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М" — есть раненые, повреждено судно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М" — есть раненые, повреждено судно

Олег Кипер / Одесская ОВА
Ракета
Read in English
Читати українською

Армия РФ днем 20 сентября направила ракету в Одессу. В результате атаки четыре человека ранены.

Главные тезисы

  • Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М", что привело к ранению четырех человек и повреждению судна.
  • Правоохранители активно работают на месте террористического акта, оказывая помощь пострадавшим гражданам.
  • Глава Одесской ОВА обращается к жителям с призывом соблюдать безопасность и искать укрытия при объявлении сигнала воздушной тревоги.

Россия атаковала одесский порт ракетой "Искандер-М"

По данным главы ОВА Олега Кипера, обломки предварительно "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Правоохранители работают на месте террористического акта России.

Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Олег Кипер

Олег Кипер

Глава Одесской ОВА

Еще раз призываю: при объявлении сигнала воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!

Ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга и ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Серия взрывов в городе прогремела в 13:57. После этого в небе над Одессой был виден дым.

Россия ударила по Одессе "Искандером"

В 19:31 14 августа Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Через несколько минут, в 19.34, они сообщили, что в Одессу следует скоростная цель.

Вскоре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. В соцсетях люди начали сообщать, что от взрыва дрогнули дома, но на улицах сработала автомобильная сигнализация. Также появились сообщения о черном дыме, поднимающемся с места вероятного попадания (или падения обломков).

В 21.19 глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности ракетного удара.

Вечером враг атаковал Одессу баллистической ракетой. Целью агрессора стали припортовая гражданская инфраструктура. Один человек, водитель зерновоза, получил ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу в средней степени тяжести.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Одессе. Число пострадавших увеличилось, среди них — экс-нардеп Кивалов
Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Появилось видео момента ракетного удара РФ по Одессе
Одесса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Воздушных силах раскрыли подробности ракетного удара армии РФ по Одессе
Воздушные Силы ВСУ
Ракетный удар РФ по Одессе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?