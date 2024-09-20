Россия атаковала порт Одессы ракетой "Искандер-М" — есть раненые, повреждено судно

Армия РФ днем 20 сентября направила ракету в Одессу. В результате атаки четыре человека ранены.

Россия атаковала одесский порт ракетой "Искандер-М"

По данным главы ОВА Олега Кипера, обломки предварительно "Искандер-М" повредили припортовую и гражданскую инфраструктуру, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Правоохранители работают на месте террористического акта России.

Четверо гражданских людей ранены. Им оказывается вся необходимая помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян. Олег Кипер Глава Одесской ОВА

Еще раз призываю: при объявлении сигнала воздушной тревоги направляйтесь в укрытие! Поделиться

Ранее в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга и ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Серия взрывов в городе прогремела в 13:57. После этого в небе над Одессой был виден дым.

Россия ударила по Одессе "Искандером"

В 19:31 14 августа Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Через несколько минут, в 19.34, они сообщили, что в Одессу следует скоростная цель.

Вскоре прогремел взрыв, который слышали жители разных районов города. В соцсетях люди начали сообщать, что от взрыва дрогнули дома, но на улицах сработала автомобильная сигнализация. Также появились сообщения о черном дыме, поднимающемся с места вероятного попадания (или падения обломков).

В 21.19 глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности ракетного удара.