Росія атакувала порт Одеси ракетою "Іскандер-М" — є поранені, пошкоджено судно

Армія РФ вдень 20 вересня скерувала ракету на Одесу. Внаслідок атаки четверо людей поранені.
Головні тези:
- Росія атакувала порт Одеси ракетою “Іскандер-М”, що спричинило поранення чотирьох людей та пошкодження судна.
- Правоохоронці працюють на місці терористичного акту та надають допомогу пораненим громадянам.
- Одеса була попереджена про загрозу застосування балістичного озброєння.
- Голова Одеської ОВА закликає мешканців дотримуватися безпеки та шукати укриття при оголошенні сигналу повітряної тривоги.
Росія атакувала одеський порт ракетою "Іскандер-М"
За даними голови ОВА Олега Кіпера, уламки, попередньо, "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Правоохоронці працюють на місці терористичного акту Росії.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.
Серія вибухів у місті пролунала о 13:57. Після цього у небі над Одесою було видно дим.
Росія вдарила по Одесі “Іскандером”
О 19.31 14 серпня Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.
Через кілька хвилин, о 19.34, вони повідомили, що на Одесу прямує швидкісна ціль.
Незабаром прогримів вибух, який чули жителі різних районів міста. У соцмережах люди почали повідомляти, що від вибуху здригнулися будинки, та на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація. Також з’явилися повідомлення про чорний дим, який підіймається з місця ймовірного влучання (чи падіння уламків).
О 21.19 голова Одеської ОВА Олег Кіпер розказав подробиці ракетного удару.
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