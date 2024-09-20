Росія атакувала порт Одеси ракетою "Іскандер-М" — є поранені, пошкоджено судно
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала порт Одеси ракетою "Іскандер-М" — є поранені, пошкоджено судно

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Іскандер

Армія РФ вдень 20 вересня скерувала ракету на Одесу. Внаслідок атаки четверо людей поранені.

Головні тези:

  • Росія атакувала порт Одеси ракетою “Іскандер-М”, що спричинило поранення чотирьох людей та пошкодження судна.
  • Правоохоронці працюють на місці терористичного акту та надають допомогу пораненим громадянам.
  • Одеса була попереджена про загрозу застосування балістичного озброєння.
  • Голова Одеської ОВА закликає мешканців дотримуватися безпеки та шукати укриття при оголошенні сигналу повітряної тривоги.

Росія атакувала одеський порт ракетою "Іскандер-М"

За даними голови ОВА Олега Кіпера, уламки, попередньо, "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Правоохоронці працюють на місці терористичного акту Росії.

Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Голова Одеської ОВА

Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття!

Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Серія вибухів у місті пролунала о 13:57. Після цього у небі над Одесою було видно дим.

Росія вдарила по Одесі “Іскандером”

О 19.31 14 серпня Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Через кілька хвилин, о 19.34, вони повідомили, що на Одесу прямує швидкісна ціль.

Незабаром прогримів вибух, який чули жителі різних районів міста. У соцмережах люди почали повідомляти, що від вибуху здригнулися будинки, та на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація. Також з’явилися повідомлення про чорний дим, який підіймається з місця ймовірного влучання (чи падіння уламків).

О 21.19 голова Одеської ОВА Олег Кіпер розказав подробиці ракетного удару.

Увечері ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновоза, отримав поранення. Нині постраждалий шпиталізований в лікарню у середньому ступеню тяжкості.

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