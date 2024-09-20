Росія атакувала порт Одеси ракетою "Іскандер-М" — є поранені, пошкоджено судно

Росія атакувала одеський порт ракетою "Іскандер-М"

За даними голови ОВА Олега Кіпера, уламки, попередньо, "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Правоохоронці працюють на місці терористичного акту Росії.

Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Олег Кіпер Голова Одеської ОВА

Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття! Поширити

Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня та про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Серія вибухів у місті пролунала о 13:57. Після цього у небі над Одесою було видно дим.

Росія вдарила по Одесі “Іскандером”

О 19.31 14 серпня Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Через кілька хвилин, о 19.34, вони повідомили, що на Одесу прямує швидкісна ціль.

Незабаром прогримів вибух, який чули жителі різних районів міста. У соцмережах люди почали повідомляти, що від вибуху здригнулися будинки, та на вулицях спрацювала автомобільна сигналізація. Також з’явилися повідомлення про чорний дим, який підіймається з місця ймовірного влучання (чи падіння уламків).

О 21.19 голова Одеської ОВА Олег Кіпер розказав подробиці ракетного удару.