За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, зранку злочинна армія РФ атакувала Кривій Ріг і поцілила по будівлі управління поліції. Наразі під завалами можуть залишатись люди.

Що відомо про наслідки атаки російських окупантів по будівлі поліції у Кривому Розі

У Нацполіції повідомили, що воєнні злочинці з армії РФ поцілили ракетою у будівлю управління поліції. Триває пошуково-рятувальна операція.

Ворог завдав ракетного удару близько 09:15.

Наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди, — зазначили представники Нацполіції. Поширити

Окрім цього внаслідок атаки було пошкоджено прилеглі житлові будинки.

На місці ворожого обстрілу працюють поліція й рятувальники. Правоохоронці документують і збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

Що відомо про наслідки атаки злочинної армії РФ по інших регіонах в Україні

Вранці, 27 вересня, злочинна армія РФ атакувала Одещину дронами і спровокувала загибель щонайменше трьох людей, ще понад десять отримали поранення, серед постраждалих — дитина.

Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено. На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких — дитина, — повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Поширити

Наслідки атаки армії РФ по Одещині

Російські дрони влучили по житловому сектору — пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які, за словами Кіпера, оперативно ліквідували рятувальники. Наразі правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян.

За інформацією прокуратури Одеської області, внаслідок масованого обстрілу Подунав'я, окрім загиблих, ще 14 людей поранено, серед яких 3 дітей.