Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині — загинула людина

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби.

Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості.

Також окупанти пошкодили 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини від Вугледарської до Лиманської громади. З лінії фронту евакуйовано 2312 людей, у тому числі 52 дитини.

Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ще однією ракетою невстановленого типу. Також РФ запустила 81 ударний безпілотник.

Як зазначають військові, в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях".

За даними Повітряних сил, ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Повітряники повідомили, що ракети запускались з Ростовської, Брянської, Курської областей, а "Шахеди" — із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.