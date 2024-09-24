Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині — загинула людина

Росіяни атакували Костянтинівку керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення.
Головні тези:
- Російська армія підтримує обстріли населених пунктів на сході України, що призводить до людських жертв і матеріальних збитків.
- Продовжуються активні атаки російських військ на територію України з використанням різних типів ракет та безпілотників.
- Сили ППО України успішно діють укріплений протиповітряний щит захисту, що дозволяє збивати ворожі безпілотники у різних регіонах країни.
- Останні події на Донбасі свідчать про необхідність міжнародної реакції на агресію Росії та підтримку України у відстоюванні її територіальної цілісності.
Що відомо про обстріл Росією Донеччини
Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби.
Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості.
Також окупанти пошкодили 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.
Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини від Вугледарської до Лиманської громади. З лінії фронту евакуйовано 2312 людей, у тому числі 52 дитини.
Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ще однією ракетою невстановленого типу. Також РФ запустила 81 ударний безпілотник.
Як зазначають військові, в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях".
За даними Повітряних сил, ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.
Повітряники повідомили, що ракети запускались з Ростовської, Брянської, Курської областей, а "Шахеди" — із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.
Основний напрямок удару засобів повітряного нападу був спрямований на північ та центр України.
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