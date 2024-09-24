Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині — загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині — загинула людина

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині — загинула людина
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Росіяни атакували Костянтинівку керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення. 

Головні тези:

  • Російська армія підтримує обстріли населених пунктів на сході України, що призводить до людських жертв і матеріальних збитків.
  • Продовжуються активні атаки російських військ на територію України з використанням різних типів ракет та безпілотників.
  • Сили ППО України успішно діють укріплений протиповітряний щит захисту, що дозволяє збивати ворожі безпілотники у різних регіонах країни.
  • Останні події на Донбасі свідчать про необхідність міжнародної реакції на агресію Росії та підтримку України у відстоюванні її територіальної цілісності.

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби.

Загинув 39-річний чоловік, ще двоє отримали поранення і перебувають у стані середньої тяжкості.

Також окупанти пошкодили 2 інфраструктурні об'єкти і господарське приміщення.

Загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини від Вугледарської до Лиманської громади. З лінії фронту евакуйовано 2312 людей, у тому числі 52 дитини. 

Сили ППО збили 66 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та ще однією ракетою невстановленого типу. Також РФ запустила 81 ударний безпілотник.

Як зазначають військові, в результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях".

За даними Повітряних сил, ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України.

Повітряники повідомили, що ракети запускались з Ростовської, Брянської, Курської областей, а "Шахеди" — із районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Основний напрямок удару засобів повітряного нападу був спрямований на північ та центр України.

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