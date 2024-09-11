Армія РФ обстріляла Костянтинівку. Загинуло троє людей, ще 5 постраждали

11 вересня російські війська двічі обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки відомо про загиблих та поранених.

РФ вкотре атакувала Костянтинівку на Донеччині

Як повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін, перший раз росіяни атакували близько 12:00. По місту вдарили зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки віком 73 і 81 рік.

Також пошкоджені чотири приватні будинки, крамниця і лінія електропередач.

Вдруге окупанти атакували о 13:02. Вона забрала життя однієї людини, ще пʼятеро поранені.

На місці обстрілів працюють всі відповідальні служби.

Що відомо про ситуацію у Донецькій області 11 вересня

Як наголошує Вадим Філашкін, російський терор на Донеччині не припиняється:

Покровський район. У Кураховому обстріляно приватний сектор; у Гірнику загинули 2 людини. У Криворізькій громаді пошкоджені 2 підприємства. У Добропіллі 1 людина поранена, пошкоджено 11 будинків, 2 підприємства, адмінбудівлю і соціальний об'єкт. У Мирнограді пошкоджені приватні будинки і адмінбудівлі.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. Торецька громада зазнала 4 авіаударів керованими авіабомбами.