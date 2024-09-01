РФ обстріляла з "Ураганів" Донеччину. Троє людей загинуло

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як зазначається, росіяни застосували для обстрілу Курахового "Урагани". Зокрема вони влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.

На місці працюють поліція та рятувальники. Точну кількість жертв ще не повідомили.

Росія регулярно обстрілює Курахове на Донеччині

27 червня російські окупанти вдарили "Ураганами" по місту Курахове Донецької області.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень, — зазначив він. Поширити

Також Курахове окупанти РФ обстріляли 30 серпня. Снаряди влучили у триповерхову житлову будівлю: поранень зазнали щонайменше п’ятеро людей.

Новини про чергові жертви росіян надходять по декілька разів на день — підсумував Філашкін. Поширити

Окрім цього 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.