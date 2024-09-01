РФ обстріляла з "Ураганів" Донеччину. Троє людей загинуло
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ обстріляла з "Ураганів" Донеччину. Троє людей загинуло

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
РФ обстріляла з "Ураганів" Донеччину. Троє людей загинуло

1 вересня російські війська атакували Курахове на Донеччині, щонайменше 3 людини загинули й 9 поранені.

Головні тези:

  • Російські війська атакували місто Курахове на Донеччині, в результаті чого загинуло троє людей та 9 отримали поранення.
  • Обстріл з “Ураганів” спричинив пошкодження приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.
  • Регулярні обстріли РФ географічно розповсюджені в різних місцях Донеччини, призводячи до серйозних людських жертв.

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як зазначається, росіяни застосували для обстрілу Курахового "Урагани". Зокрема вони влучили по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.

На місці працюють поліція та рятувальники. Точну кількість жертв ще не повідомили.

Росія регулярно обстрілює Курахове на Донеччині

27 червня російські окупанти вдарили "Ураганами" по місту Курахове Донецької області. 

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень, — зазначив він.

Також Курахове окупанти РФ обстріляли 30 серпня. Снаряди влучили у триповерхову житлову будівлю: поранень зазнали щонайменше п’ятеро людей.

Новини про чергові жертви росіян надходять по декілька разів на день — підсумував Філашкін.

Окрім цього 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.

Засіб ураження поцілив по приватному сектору, атакувавши будинок. Під завалами будинку загинула ціла родина — 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний син і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальникию

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