РФ обстреляла из "Ураганов" Донбасс. Три человека погибли

1 сентября российские войска атаковали Курахово в Донецкой области, по меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Как отмечается, россияне применили для обстрела Курахово "Ураганы". В частности, они попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города.

На месте работают полиция и спасатели. Точного количества жертв еще не сообщили.

Россия регулярно обстреливает Курахово в Донецкой области

27 июня российские оккупанты ударили "Ураганами" по городу Курахово Донецкой области.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне вечером ударили по центру из Ураганов — убили сорокалетних мужчину и женщину. Двое раненых доставлены в больницы, — отметил он. Поделиться

Также Курахово оккупанты РФ обстреляли 30 августа. Снаряды попали в трехэтажное жилое здание: ранения получили по меньшей мере пять человек.

Новости об очередных жертвах россиян поступают по несколько раз в день — подытожил Филашкин. Поделиться

Кроме этого 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района.