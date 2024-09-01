РФ обстреляла из "Ураганов" Донбасс. Три человека погибли

1 сентября российские войска атаковали Курахово в Донецкой области, по меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли город Курахово в Донецкой области, что привело к гибели трех человек и ранению девяти других.
- Для обстрела были применены ракетные комплексы “Ураган”, поражение было нанесено как по жилым домам, так и по многоэтажным зданиям.
- Обстрелы города Курахово со стороны России происходят периодически, что приводит к новым жертвам и раненым.
- Кроме того, в другом районе оккупанты РФ сбросили авиабомбу на село, в результате чего погибла целая семья.
Что известно об обстреле Россией Донбасса
Как отмечается, россияне применили для обстрела Курахово "Ураганы". В частности, они попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города.
На месте работают полиция и спасатели. Точного количества жертв еще не сообщили.
Россия регулярно обстреливает Курахово в Донецкой области
27 июня российские оккупанты ударили "Ураганами" по городу Курахово Донецкой области.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Также Курахово оккупанты РФ обстреляли 30 августа. Снаряды попали в трехэтажное жилое здание: ранения получили по меньшей мере пять человек.
Кроме этого 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района.
Средство поражения попало по частному сектору, атаковав дом. Под завалами дома погибла целая семья — 45 и 53-летние родители, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасателю.
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