В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Местные власти Донецкой области 26 августа приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми. Добавилось 27 населенных пунктов, откуда вывезут семьи с малышами.

В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать детей

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В связи с ухудшением ситуации безопасности сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями. Поделиться

В частности, это касается таких населенных пунктов:

Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Федорово, Предтечино.

Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Из Покровского района будут эвакуировать семьи с детьми

В Донецкой области 21 августа приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из ряда населенных пунктов Покровского района из-за приближения фронта и усиления российских обстрелов.

Такое решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Эвакуации подлежат дети вместе с родителями или другими законными представителями из следующих населенных пунктов:

город Покровск;

город Родинский;

села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.