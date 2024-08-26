В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
Категория
Украина
Дата публикации

В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Эвакуация
Читати українською

Местные власти Донецкой области 26 августа приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми. Добавилось 27 населенных пунктов, откуда вывезут семьи с малышами.

Главные тезисы

  • Местные власти Донецкой области приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности.
  • 27 населенных пунктов включены в список для эвакуации семей с малышами в Донецкой области.
  • Усиление обстрелов и приближение фронта привели к принятию решения о принудительной эвакуации детей вместе с родителями в соответствии с законодательством.
  • В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать семьи с детьми из определенных населенных пунктов в связи с ухудшением обстановки.
  • Эвакуация детей вместе с родителями или их законными представителями происходит на основе решений местных властей и координационных штабов.

В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать детей

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В связи с ухудшением ситуации безопасности сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС решили начать принудительную эвакуацию детей с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями.

В частности, это касается таких населенных пунктов:

  • Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Федорово, Предтечино.

  • Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.

Из Покровского района будут эвакуировать семьи с детьми

В Донецкой области 21 августа приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из ряда населенных пунктов Покровского района из-за приближения фронта и усиления российских обстрелов.

Такое решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Эвакуации подлежат дети вместе с родителями или другими законными представителями из следующих населенных пунктов:

  • город Покровск;

  • город Родинский;

  • села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.

В ведомстве отметили, что эвакуация безвозмездна, для ее осуществления развернут приемный пункт, где в случае необходимости предусмотрена ночлег.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Началась принудительная эвакуация детей из 5 населенных пунктов Запорожской области — Минреинтеграции
Началась принудительная эвакуация детей из 5 населенных пунктов Запорожской области — Минреинтеграции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Принудительная эвакуация семей с детьми планируется в 10 населенных пунктах Харьковской области
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Эвакуация детей
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Покровском районе Донецкой области принудительно будут эвакуировать семьи с детьми
Минреинтеграции
Эвакуация

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?