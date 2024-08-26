В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Местные власти Донецкой области 26 августа приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми. Добавилось 27 населенных пунктов, откуда вывезут семьи с малышами.
Главные тезисы
- Местные власти Донецкой области приняли решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности.
- 27 населенных пунктов включены в список для эвакуации семей с малышами в Донецкой области.
- Усиление обстрелов и приближение фронта привели к принятию решения о принудительной эвакуации детей вместе с родителями в соответствии с законодательством.
- В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать семьи с детьми из определенных населенных пунктов в связи с ухудшением обстановки.
- Эвакуация детей вместе с родителями или их законными представителями происходит на основе решений местных властей и координационных штабов.
В Донецкой области продолжают принудительно эвакуировать детей
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В частности, это касается таких населенных пунктов:
Константиновская ТГ: Константиновка, Ижевка, Безименное, Белая Гора, Белокузьминовка, Веролюбовка, Дилиевка, Клиновое, Майское, Марково, Молочарка, Нелиповка, Новодмитровка, Новомарково, Александро-Шультино, Попасное, Федорово, Предтечино.
Селидовская ТГ: Вишневое, Григорьевка, Новоалексеевка, Петровка, Пустынка, Юрьевка.
Из Покровского района будут эвакуировать семьи с детьми
В Донецкой области 21 августа приняли решение об эвакуации принудительным способом семей с детьми из ряда населенных пунктов Покровского района из-за приближения фронта и усиления российских обстрелов.
Такое решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Эвакуации подлежат дети вместе с родителями или другими законными представителями из следующих населенных пунктов:
город Покровск;
город Родинский;
села Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.
В ведомстве отметили, что эвакуация безвозмездна, для ее осуществления развернут приемный пункт, где в случае необходимости предусмотрена ночлег.
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