На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин з дітьми

Місцева влада Донецької області 26 серпня прийняла рішення щодо розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми. Додалося 27 населених пунктів, звідки вивезуть родини з малюками.
Головні тези:
- Місцева влада на Донеччині розширила зону примусової евакуації родин з дітьми через погіршення безпекової ситуації.
- 27 населених пунктів включено до списку для евакуації сімей з малюками на Донеччині.
- Погіршення ситуації на фронті та посилення обстрілів призвели до прийняття рішення про примусову евакуацію дітей разом з батьками відповідно до законодавства.
На Донеччині продовжують примусово евакуйовувати дітей
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зокрема, це стосується таких населених пунктів:
Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне.
Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.
З Покровського району примусово евакуюватимуть родини з дітьми
На Донеччині 21 серпня ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району через наближення фронту та посилення російських обстрілів.
Таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Так, евакуації підлягають діти разом із батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів:
місто Покровськ;
місто Родинське;
села Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.
У відомстві зазначили, що евакуація є безоплатною, для її здійснення розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля.
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