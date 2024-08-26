На Донеччині розширили зону примусової евакуації родин з дітьми

Місцева влада Донецької області 26 серпня прийняла рішення щодо розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми. Додалося 27 населених пунктів, звідки вивезуть родини з малюками.

На Донеччині продовжують примусово евакуйовувати дітей

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС вирішили почати примусову евакуацію дітей із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками. Поширити

Зокрема, це стосується таких населених пунктів:

Костянтинівська ТГ: Костянтинівка, Іжевка, Безім’яне, Біла Гора, Білокузьминівка, Віролюбівка, Диліївка, Клинове, Майське, Маркове, Молочарка, Неліпівка, Новодмитрівка, Новомаркове, Олександро-Шультине, Попасне, Предтечине, Ступочки, Стінки, Федорівка, Червоне.

Селидівська ТГ: Вишневе, Григорівка, Новоолексіївка, Петрівка, Пустинка, Юріївка.

З Покровського району примусово евакуюватимуть родини з дітьми

На Донеччині 21 серпня ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району через наближення фронту та посилення російських обстрілів.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Так, евакуації підлягають діти разом із батьками або іншими законними представниками з наступних населених пунктів:

місто Покровськ;

місто Родинське;

села Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.