Армия РФ обстреляла Константиновку. Погибли три человека, еще 5 пострадали

11 сентября русские войска дважды обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки известно о погибших и раненых.
Главные тезисы
- Армия Российской Федерации обстреляла Константиновку в Донецкой области, что привело к гибели трех человек и ранению пятерых.
- В результате обстрела пострадали не только люди, но и инфраструктура города: повреждены дома, магазины и линии электропередач.
- Ситуация в Донецкой области остается напряженной, с огоньками российского террора в различных районах, наносящим ущерб жителям и предприятиям.
- За последние сутки населенные пункты Донбасса многократно подвергались обстрелам, что вынудило эвакуацию сотен человек, включая детей.
РФ в очередной раз атаковала Константиновку в Донецкой области
Как сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, первый раз россияне атаковали около 12:00. По городу ударили из ствольной артиллерии. В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год.
Также повреждены четыре частных дома, магазин и линия электропередач.
Во второй раз оккупанты атаковали в 13:02. Она унесла жизни одного человека, еще пятеро ранены.
На месте обстрелов работают все ответственные службы.
Что известно о ситуации в Донецкой области 11 сентября
Как отмечает Вадим Филашкин, российский террор в Донецкой области не прекращается:
Покровский район. В Курахово обстрелян частный сектор; в Горняке погибли 2 человека. В Криворожской общине повреждены 2 предприятия. В Доброполье 1 человек ранен, повреждены 11 домов, 2 предприятия, админздание и социальный объект. В Мирнограде повреждены частные дома и админздания.
Краматорский район. В Торском Лиманской общине поврежден дом. В Константиновке повреждены 2 инфраструктурных объекта.
Бахмутский район. В Часовоярском обществе повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. Торецкая община подверглась 4 авиаударам управляемыми авиабомбами.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1733 человека, в том числе 154 ребенка.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-