Армия РФ обстреляла Константиновку. Погибли три человека, еще 5 пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Константиновку. Погибли три человека, еще 5 пострадали

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ обстреляла Константиновку. Погибли три человека, еще 5 пострадали
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11 сентября русские войска дважды обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки известно о погибших и раненых.

Главные тезисы

  • Армия Российской Федерации обстреляла Константиновку в Донецкой области, что привело к гибели трех человек и ранению пятерых.
  • В результате обстрела пострадали не только люди, но и инфраструктура города: повреждены дома, магазины и линии электропередач.
  • Ситуация в Донецкой области остается напряженной, с огоньками российского террора в различных районах, наносящим ущерб жителям и предприятиям.
  • За последние сутки населенные пункты Донбасса многократно подвергались обстрелам, что вынудило эвакуацию сотен человек, включая детей.

РФ в очередной раз атаковала Константиновку в Донецкой области

Как сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, первый раз россияне атаковали около 12:00. По городу ударили из ствольной артиллерии. В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год.

Также повреждены четыре частных дома, магазин и линия электропередач.

Во второй раз оккупанты атаковали в 13:02. Она унесла жизни одного человека, еще пятеро ранены.

На месте обстрелов работают все ответственные службы.

Что известно о ситуации в Донецкой области 11 сентября

Как отмечает Вадим Филашкин, российский террор в Донецкой области не прекращается:

  • Покровский район. В Курахово обстрелян частный сектор; в Горняке погибли 2 человека. В Криворожской общине повреждены 2 предприятия. В Доброполье 1 человек ранен, повреждены 11 домов, 2 предприятия, админздание и социальный объект. В Мирнограде повреждены частные дома и админздания.

  • Краматорский район. В Торском Лиманской общине поврежден дом. В Константиновке повреждены 2 инфраструктурных объекта.

  • Бахмутский район. В Часовоярском обществе повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. Торецкая община подверглась 4 авиаударам управляемыми авиабомбами.

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1733 человека, в том числе 154 ребенка.

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