Армия РФ обстреляла Константиновку. Погибли три человека, еще 5 пострадали

11 сентября русские войска дважды обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атаки известно о погибших и раненых.

РФ в очередной раз атаковала Константиновку в Донецкой области

Как сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, первый раз россияне атаковали около 12:00. По городу ударили из ствольной артиллерии. В результате обстрела погибли две женщины в возрасте 73 и 81 год.

Также повреждены четыре частных дома, магазин и линия электропередач.

Во второй раз оккупанты атаковали в 13:02. Она унесла жизни одного человека, еще пятеро ранены.

На месте обстрелов работают все ответственные службы.

Что известно о ситуации в Донецкой области 11 сентября

Как отмечает Вадим Филашкин, российский террор в Донецкой области не прекращается:

Покровский район. В Курахово обстрелян частный сектор; в Горняке погибли 2 человека. В Криворожской общине повреждены 2 предприятия. В Доброполье 1 человек ранен, повреждены 11 домов, 2 предприятия, админздание и социальный объект. В Мирнограде повреждены частные дома и админздания.

Краматорский район. В Торском Лиманской общине поврежден дом. В Константиновке повреждены 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район. В Часовоярском обществе повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. Торецкая община подверглась 4 авиаударам управляемыми авиабомбами.