Армия РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области — погиб человек

Россияне атаковали Константиновку управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы.

Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести.

Также оккупанты повредили 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.

За сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины от Угледарской до Лиманской общины. С линии фронта эвакуировано 2312 человек, в том числе 52 ребенка.

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

24 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и еще одной ракетой неустановленного типа. Также РФ запустила 81 ударный беспилотник.

Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 66 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.

По данным Воздушных сил, еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах Украины.

Воздушники сообщили, что ракеты запускались из Ростовской, Брянской, Курской областей, а "Шахеды" — из районов Курска и Приморско-Ахтарска.