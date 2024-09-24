Армия РФ обстреляла Константиновку в Донецкой области — погиб человек

Россияне атаковали Константиновку управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения.
Главные тезисы
- Атака армии РФ на Константиновку в Донецкой области привела к гибели 39-летнего мужчины и ранениям двух человек.
- Российские войска обстреляли населенные пункты Донбасса, поражены инфраструктурные объекты и здания.
- Кроме того, российская армия использовала ракеты и ударные беспилотники в ходе атак на Украину.
- Силы ПВО Украины смогли сбить 66 вражеских ударных БПЛА, предотвратив значительный ущерб.
Что известно об обстреле Россией Донбасса
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы.
Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести.
Также оккупанты повредили 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.
За сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донетчины от Угледарской до Лиманской общины. С линии фронта эвакуировано 2312 человек, в том числе 52 ребенка.
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
24 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и еще одной ракетой неустановленного типа. Также РФ запустила 81 ударный беспилотник.
Как отмечают военные, в результате противовоздушного боя сбиты 66 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.
По данным Воздушных сил, еще 13 вражеских беспилотников в результате активного противодействия Сил обороны локационно потеряны в нескольких регионах Украины.
Воздушники сообщили, что ракеты запускались из Ростовской, Брянской, Курской областей, а "Шахеды" — из районов Курска и Приморско-Ахтарска.
Основное направление удара средств воздушного нападения было направлено на север и центр Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-