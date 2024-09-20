Армия РФ обстреляла Константиновку — есть раненые

Российские войска 20 сентября обстреляли из артиллерии город Константиновку Донецкой области. В результате пятеро гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла город Константиновка Донецкой области.
- Российские войска ударили по инфраструктуре и домам из артиллерии и нанесли ущерб многим объектам.
- Пятеро гражданских получили ранения.
- Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области и нарушают международное гуманитарное право.
Армия РФ обстреляла Константиновку
По предварительным данным, российские военные ударили по инфраструктуре и домам из артиллерии.
Четверо человек в возрасте от 57 до 88 лет получили осколочные ранения. Среди них четыре женщины и один мужчина.
В результате обстрела армией РФ пострадали многие объекты:
торговые павильоны;
фасады многоквартирных домов;
магазин;
административное здание;
газопровод;
линия электропередач.
Прокуроры зафиксировали последствия российских обстрелов Константиновки.
Российские военные ежедневно обстреливают Донетчину
Армия ВС РФ продолжает терроризировать находящиеся под контролем Украины населенные пункты Донецкой области.
В ночь на 20 сентября оккупационные войска 33 раза атаковали города и села, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Днем ранее российская армия ударила по Константиновке, где погиб один житель. После обстрела Часового Яра погибли двое гражданских.
Из-за российских обстрелов Донетчины 19 сентября восемь человек получили ранения разной степени тяжести.
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