Армия РФ обстреляла Константиновку — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Константиновку — есть раненые

Прокуратура Донецкой области
Константиновка
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Российские войска 20 сентября обстреляли из артиллерии город Константиновку Донецкой области. В результате пятеро гражданских получили ранения.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла город Константиновка Донецкой области.
  • Российские войска ударили по инфраструктуре и домам из артиллерии и нанесли ущерб многим объектам.
  • Пятеро гражданских получили ранения.
  • Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
  • Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области и нарушают международное гуманитарное право.

Армия РФ обстреляла Константиновку

По предварительным данным, российские военные ударили по инфраструктуре и домам из артиллерии.

Четверо человек в возрасте от 57 до 88 лет получили осколочные ранения. Среди них четыре женщины и один мужчина.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Город обстреляли из артиллерии

В результате обстрела армией РФ пострадали многие объекты:

  • торговые павильоны;

  • фасады многоквартирных домов;

  • магазин;

  • административное здание;

  • газопровод;

  • линия электропередач.

Прокуроры зафиксировали последствия российских обстрелов Константиновки.

Российские военные ежедневно обстреливают Донетчину

Армия ВС РФ продолжает терроризировать находящиеся под контролем Украины населенные пункты Донецкой области.

В ночь на 20 сентября оккупационные войска 33 раза атаковали города и села, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Днем ранее российская армия ударила по Константиновке, где погиб один житель. После обстрела Часового Яра погибли двое гражданских.

Из-за российских обстрелов Донетчины 19 сентября восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

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