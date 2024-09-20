Армия РФ обстреляла Константиновку — есть раненые

Российские войска 20 сентября обстреляли из артиллерии город Константиновку Донецкой области. В результате пятеро гражданских получили ранения.

Армия РФ обстреляла Константиновку

По предварительным данным, российские военные ударили по инфраструктуре и домам из артиллерии.

Четверо человек в возрасте от 57 до 88 лет получили осколочные ранения. Среди них четыре женщины и один мужчина.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Поделиться

Город обстреляли из артиллерии

В результате обстрела армией РФ пострадали многие объекты:

торговые павильоны;

фасады многоквартирных домов;

магазин;

административное здание;

газопровод;

линия электропередач.

Прокуроры зафиксировали последствия российских обстрелов Константиновки.

Российские военные ежедневно обстреливают Донетчину

Армия ВС РФ продолжает терроризировать находящиеся под контролем Украины населенные пункты Донецкой области.

В ночь на 20 сентября оккупационные войска 33 раза атаковали города и села, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Днем ранее российская армия ударила по Константиновке, где погиб один житель. После обстрела Часового Яра погибли двое гражданских.