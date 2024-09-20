Армія РФ обстріляла Костянтинівку — є поранені

Російські війська 20 вересня обстріляли з артилерії місто Костянтинівку Донецької області. У результаті п’ятеро цивільних отримали поранення.

Армія РФ обстріляла Костянтинівку

За попередніми даними, російські військові вдарили по інфраструктурі та будинках з артилерії.

Четверо людей віком від 57 до 88 років отримали осколкові поранення. Серед них четверо жінок та один чоловік.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Поширити

Місто обстріляли з артилерії

У результаті обстрілу армією РФ постраждало багато об’єктів:

торговельні павільйони;

фасади багатоквартирних будинків;

магазин;

адміністративна будівля;

газопровід;

лінія електропередач.

Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів Костянтинівки.

Російські військові щодня обстрілюють Донеччину

Армія ЗС РФ продовжує тероризувати населені пункти Донецької області, які знаходяться під контролем України.

В ніч на 20 вересня окупаційні війська 33 рази атакували міста і села, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Днем раніше російська армія вдарила по Костянтинівці, де загинув один житель. Після обстрілу Часового Яру загинули двоє цивільних.