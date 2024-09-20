Армія РФ обстріляла Костянтинівку — є поранені

Російські війська 20 вересня обстріляли з артилерії місто Костянтинівку Донецької області. У результаті п’ятеро цивільних отримали поранення.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла місто Костянтинівка на Донеччині.
- Російські війська вдарили по інфраструктурі та будинках з артилерії та завдали шкоди багатьом об'єктам.
- П'ятеро цивільних отримали поранення.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Російські війська щодня обстрілюють населені пункти Донецької області та порушують міжнародне гуманітарне право.
Армія РФ обстріляла Костянтинівку
За попередніми даними, російські військові вдарили по інфраструктурі та будинках з артилерії.
Четверо людей віком від 57 до 88 років отримали осколкові поранення. Серед них четверо жінок та один чоловік.
У результаті обстрілу армією РФ постраждало багато об’єктів:
торговельні павільйони;
фасади багатоквартирних будинків;
магазин;
адміністративна будівля;
газопровід;
лінія електропередач.
Прокурори зафіксували наслідки російських обстрілів Костянтинівки.
Російські військові щодня обстрілюють Донеччину
Армія ЗС РФ продовжує тероризувати населені пункти Донецької області, які знаходяться під контролем України.
В ніч на 20 вересня окупаційні війська 33 рази атакували міста і села, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
Днем раніше російська армія вдарила по Костянтинівці, де загинув один житель. Після обстрілу Часового Яру загинули двоє цивільних.
Через російські обстріли Донеччини 19 вересня вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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