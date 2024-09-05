У Костянтинівці зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ

У Костянтинівці Донецької області кількість поранених унаслідок ударів російської армії, здійснених уранці 5 вересня, зросла до восьми.

РФ ударила по Костянтинівці: кількість жертв зросла

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Іде досудове розслідування.

Слідством встановлено, що 5 вересня війська РФ кілька разів обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії, поціливши по житловій забудові.

Унаслідок влучання ворожого снаряду на територію домоволодіння загинув 74-річний чоловік. Також постраждали четверо громадян, котрі на момент атаки перебували неподалік від одного з місцевих магазинів. Потерпілим від 25 до 52 років, у них — осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Поширити

Костянтинівка після удару РФ

Авіаційний удар по місту, згідно з даними слідства, загарбники завдали керованою авіабомбою КАБ-500 з модулем планерування і корекції.

Унаслідок ворожого авіаудару мінно-вибухові травми та перелом дістали двоє громадян віком 37 і 68-років. Пошкоджень зазнали фасади приватних і багатоквартирного будинків, торговельний об’єкт, автомобілі, лінії електромереж та господарчі приміщення.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін о 14.15 повідомив, що кількість поранених у Костянтинівці вже сягнула 8 осіб.

РФ обстріляла Костянтинівку

На Донеччині росіяни 5 вересня вранці вдарили по Костянтинівці, у результаті одна людина загинула та дві отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, сьогодні зранку загарбники скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби та обстріляли місто з артилерії.