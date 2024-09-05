В Константиновке возросло количество пострадавших в результате удара РФ

В Константиновке Донецкой области количество раненых в результате ударов российской армии, совершенных утром 5 сентября, возросло до восьми.

РФ ударила по Константиновке: количество жертв возросло

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Идет досудебное расследование.

Следствием установлено, что 5 сентября войска РФ несколько раз обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии, попав по жилой застройке.

В результате попадания вражеского снаряда на территорию домовладения погиб 74-летний мужчина. Также пострадали четверо граждан, которые на момент атаки находились недалеко от одного из местных магазинов. Пострадавшим от 25 до 52 лет, у них осколочные ранения различной степени тяжести. Поделиться

Константиновка после удара РФ

Авиационный удар по городу, согласно данным следствия, захватчики нанесли управляемую авиабомбу КАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

В результате вражеского авиаудара минно-взрывные травмы и перелом получили двое граждан в возрасте 37 и 68-лет. Повреждения получили фасады частных и многоквартирных домов, торговый объект, автомобили, линии электросетей и хозяйственные помещения.

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в 14.15 сообщил, что количество раненых в Константиновке уже достигло 8 человек.

РФ обстреляла Константиновку

В Донецкой области россияне 5 сентября утром ударили по Константиновке, в результате один человек погиб и два получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По его словам, сегодня утром захватчики сбросили на Константиновку две управляемые авиабомбы и обстреляли город из артиллерии.