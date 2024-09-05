В Константиновке возросло количество пострадавших в результате удара РФ

В Константиновке Донецкой области количество раненых в результате ударов российской армии, совершенных утром 5 сентября, возросло до восьми.
Главные тезисы
- Количество раненых в Константиновке возросло до восьми после ударов российской армии.
- Удары авиации и артиллерии РФ привели к серьезным материальным убыткам и повреждениям инфраструктуры города.
- Власти реагируют на трагедию и принимают меры по установлению ответственности за действия российской армии.
- Пострадавшие получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате ударов по Константиновке.
- На территории города повреждены жилые здания, торговые объекты, автомобили и линии электросетей из-за ударов РФ.
РФ ударила по Константиновке: количество жертв возросло
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Идет досудебное расследование.
Следствием установлено, что 5 сентября войска РФ несколько раз обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии, попав по жилой застройке.
Авиационный удар по городу, согласно данным следствия, захватчики нанесли управляемую авиабомбу КАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
В результате вражеского авиаудара минно-взрывные травмы и перелом получили двое граждан в возрасте 37 и 68-лет. Повреждения получили фасады частных и многоквартирных домов, торговый объект, автомобили, линии электросетей и хозяйственные помещения.
Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в 14.15 сообщил, что количество раненых в Константиновке уже достигло 8 человек.
РФ обстреляла Константиновку
В Донецкой области россияне 5 сентября утром ударили по Константиновке, в результате один человек погиб и два получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
По его словам, сегодня утром захватчики сбросили на Константиновку две управляемые авиабомбы и обстреляли город из артиллерии.
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