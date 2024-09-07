Армія РФ обстріляла Костянтинівку — є загиблі та поранені

7 вересня російські окупанти вкотре накрили артилерійським вогнем місто Костянтинівку, що на Донеччині. Згідно з останніми даними, загинули троє мирних мешканців, а ще четверо - отримали поранення.

У Костянтинівці знову є жертви після атаки росіян

Про наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Згідно з його даними, у місті загинули троє чоловіків, — наймолодшому 24 роки, а найстаршому — 69.

Окрім того, наголошується, що чотири мирних мешканця отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу.

За словами Вадима Філашкіна, російські загарбники пошкодили три лінії електропередач, аптеку, шість машин, крамницю, адмінбудівлю та багатоповерховий будинок.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin/

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Як повідомили місцеві ЗМІ, під ударом армії РФ знову опинився ринок.

Що важливо розуміти, російські загарбники дуже багато разів гатили з різного озброєння по Костянтинівці, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Що відомо про ситуацію у Донецькій області 7 вересня

Як наголошує Вадим Філашкін, російський терор на Донеччині не припиняється:

У Богоявленці Волноваського району ворог пошкодив 3 будинки;

У Кураховому Покровського району поранено людину, пошкоджено численні багатоповерхівки, приватні будинки і промзону; у Гірнику поранено людину, пошкоджено понад 12 будинків та адмінбудівлю; в Ізмайлівці поранено людину; в Курахівці пошкоджено 7 будинків.

У Лимані Краматорського району армія РФ пошкодила чимало будинків місцевих мешканців.

Аналогічна ситуація зберігається у Бахмутському районі.

Загалом протягом доби російські окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2082 людини, у тому числі 282 дитини.