Попри те, що буквально тиждень тому захоплення Росією міста Покровськ у Донецькій області здавалося неминучим, просто зараз ситуація різко змінилися, адже українські сили почали поступово контратакувати та відкидати ворога.

Україна має шанс врятувати Покровськ від окупації

Згідно з даними Forbes, Україна мали в резерві чотири або п'ять бригад, які наразі долучилися до боїв на Покровському напрямку та розпочали локальні контратаки, що уповільнюють та відкидають ворога.

Що важливо розуміти, російська 2-га загальновійськова армія — йдеться про десятки полків і бригад — переважає українські сили навколо Покровська приблизно в чотири рази.

Деякі з цих українських резервних бригад приєднуються до бою вздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за п'ять-шість миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання.

За словами одного з російських блогерів, армія РФ, мовляв, знала, що події будуть розвиватися таким чином.

Він також визнав, що українські контратаки дали можливість стабілізувати лінію фронту.

Про кардинальні зміни обстановки навколо Покровська поки не йдеться

Оскільки резервні українські сили лише розпочали контратаки, говорити про те, що наступ росіян вдалося зупинити, поки рано.

Згідно з даними журналістів, до оборони Покровська наразі долучилися:

бригада "Кара-Даг" Національної гвардії,

12 бригада "Азову" і

93 механізована бригада Збройних сил України.

Запеклі дії бригади "Кара-Даг" у Селидовому, прифронтовому місті на південний схід від Покровська, можуть бути найбільш значущими з останніх контратак. Вже кілька днів танки Т-64 бригади підривають і захоплюють російські танки і бойові машини, які намагаються проникнути в Селидове по головній дорозі зі сходу на захід. Поширити

Окрім того, 6 вересня стало відомо, що воїни “Азова” змогли звільнити частину селища Нью-Йорк та врятувати українських бійців, які знаходилися в оточенні.