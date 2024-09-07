Українські захисники проводять контратаки на Покровському напрямку

Попри те, що буквально тиждень тому захоплення Росією міста Покровськ у Донецькій області здавалося неминучим, просто зараз ситуація різко змінилися, адже українські сили почали поступово контратакувати та відкидати ворога.
Головні тези:
- Резервні українські бригади долучилися до боїв за Покровськ, уповільнюючи та відкидаючи ворога.
- Бригада "Кара-Даг" Національної гвардії підриває російські танки та звільняють територію від окупантів.
- Україна має шанс врятувати Покровськ від окупації завдяки успішним контратакам та посиленій обороні.
Україна має шанс врятувати Покровськ від окупації
Згідно з даними Forbes, Україна мали в резерві чотири або п'ять бригад, які наразі долучилися до боїв на Покровському напрямку та розпочали локальні контратаки, що уповільнюють та відкидають ворога.
Що важливо розуміти, російська 2-га загальновійськова армія — йдеться про десятки полків і бригад — переважає українські сили навколо Покровська приблизно в чотири рази.
Деякі з цих українських резервних бригад приєднуються до бою вздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за п'ять-шість миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання.
За словами одного з російських блогерів, армія РФ, мовляв, знала, що події будуть розвиватися таким чином.
Він також визнав, що українські контратаки дали можливість стабілізувати лінію фронту.
Про кардинальні зміни обстановки навколо Покровська поки не йдеться
Оскільки резервні українські сили лише розпочали контратаки, говорити про те, що наступ росіян вдалося зупинити, поки рано.
Згідно з даними журналістів, до оборони Покровська наразі долучилися:
бригада "Кара-Даг" Національної гвардії,
12 бригада "Азову" і
93 механізована бригада Збройних сил України.
Окрім того, 6 вересня стало відомо, що воїни “Азова” змогли звільнити частину селища Нью-Йорк та врятувати українських бійців, які знаходилися в оточенні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-