За інформацією розвідки Міноборони Британії, новий навчальний рік у країні-агресорці був відзначений введенням нової моделі військової підготовки учнів у школах.

Що відомо про підготовку учнів у російських школах до війни

Зазначається, що низка нових заходів з військової підготовки школярів є частиною програми під назвою "Основи безпеки та оборони Вітчизни", розрахованою на підлітків у віці 15-16 років.

У розвідці Міноборони Британії підкреслюють, що навчальний курс у рамках військової підготовки складається з 11 модулів, розрахованих 68 навчальних годин.

Серед тем цього курсу — навчання загальновійськовому бою, оволодіння стрілецькою зброєю, ідеологічне формування цінностей на базі пропагандистських кремлівських наративів, набуття знань та навичок, які забезпечують готовність до виконання конституційного обов'язку щодо захисту держави".

У розвідці Британії прогнозують, що реалізація цієї програми зробить російське суспільство ще більш мілітаризованим.

Нова молодіжна стратегія, схвалена урядом у серпні 2024 року, спрямована на підвищення престижу військової служби, виховання патріотизму та цивільної відповідальності, але насамперед на підготовку підлітків допризовного віку розумово та фізично до військової служби.

Крім того, збільшується кількість літніх таборів для дітей, які беруть участь у різноманітних військових заходах.

Військова підготовка дітей у РФ

Яку мету переслідує РФ мілітаризацією молоді

У цій стратегії зазначається, що протягом останніх 30 років цінності молодого покоління змістилися з колективізму на індивідуалізм та з етатизму на космополітизм.

Стверджується, що ідеологічний експансіонізм геополітичних конкурентів Росії призвів до послаблення традиційних цінностей та зростання індивідуалізму.

Нова стратегія спрямована на те, щоб повернути цей процес назад, при цьому мілітаризація молоді є невід'ємною частиною цього процесу, — пояснюють у британській розвідці. Поширити