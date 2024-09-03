По информации разведки Минобороны Британии, новый учебный год в стране-агрессорке был отмечен введением новой модели военной подготовки учащихся в школах.

Что известно о подготовке учащихся в русских школах к войне

Отмечается, что ряд новых мер по военной подготовке школьников являются частью программы под названием "Основы безопасности и обороны Отечества", рассчитанной на подростков в возрасте 15-16 лет.

В разведке Минобороны Британии подчеркивают, что обучающий курс в рамках военной подготовки состоит из 11 модулей, рассчитанных 68 учебных часов.

Среди тем этого курса — обучение общевоенному бою, овладение стрелковым оружием, идеологическое формирование ценностей на базе пропагандистских кремлевских нарративов, приобретение знаний и навыков, обеспечивающих готовность к выполнению конституционной обязанности по защите государства».

В разведке Британии прогнозируют, что реализация этой программы сделает российское общество еще милитаризованнее.

Новая молодежная стратегия, одобренная правительством в августе 2024 года, направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, но, прежде всего, на подготовку подростков допризывного возраста умственно и физически к военной службе.

Кроме того, увеличивается количество летних лагерей для детей, участвующих в различных военных мероприятиях.

Военная подготовка детей в РФ

Какую цель преследует РФ милитаризацией молодежи

В этой стратегии отмечается, что за последние 30 лет ценности молодого поколения сместились с коллективизма на индивидуализм и с этатизма на космополитизм.

Утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма.

Новая стратегия направлена на то, чтобы вернуть этот процесс обратно, при этом милитаризация молодежи является неотъемлемой частью этого процесса, — объясняют в британской разведке. Поделиться