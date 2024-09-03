По информации разведки Минобороны Британии, новый учебный год в стране-агрессорке был отмечен введением новой модели военной подготовки учащихся в школах.
Главные тезисы
- Введена новая модель военной подготовки учащихся в российских школах, ориентированная на еще большую милитаризацию молодежи.
- Милитаризация молодежи в России является частью борьбы с индивидуализмом и восстановлением традиционных ценностей в обществе.
- Программа военной подготовки подростков включает 11 модулей из 68 учебных часов, охватывая обучение общевоенному бою, овладение стрелковым оружием и формирование ценностей на основе пропагандистских нарративов.
- Новая стратегия милитаризации молодежи в России направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности.
Что известно о подготовке учащихся в русских школах к войне
Отмечается, что ряд новых мер по военной подготовке школьников являются частью программы под названием "Основы безопасности и обороны Отечества", рассчитанной на подростков в возрасте 15-16 лет.
В разведке Минобороны Британии подчеркивают, что обучающий курс в рамках военной подготовки состоит из 11 модулей, рассчитанных 68 учебных часов.
Среди тем этого курса — обучение общевоенному бою, овладение стрелковым оружием, идеологическое формирование ценностей на базе пропагандистских кремлевских нарративов, приобретение знаний и навыков, обеспечивающих готовность к выполнению конституционной обязанности по защите государства».
В разведке Британии прогнозируют, что реализация этой программы сделает российское общество еще милитаризованнее.
Новая молодежная стратегия, одобренная правительством в августе 2024 года, направлена на повышение престижа военной службы, воспитание патриотизма и гражданской ответственности, но, прежде всего, на подготовку подростков допризывного возраста умственно и физически к военной службе.
Кроме того, увеличивается количество летних лагерей для детей, участвующих в различных военных мероприятиях.
Какую цель преследует РФ милитаризацией молодежи
В этой стратегии отмечается, что за последние 30 лет ценности молодого поколения сместились с коллективизма на индивидуализм и с этатизма на космополитизм.
Утверждается, что идеологический экспансионизм геополитических конкурентов России привел к ослаблению традиционных ценностей и росту индивидуализма.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 03 September 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/JBn6WBLXDD #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Tua47AAtjg
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-