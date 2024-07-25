Обязательная военная выучка. Россия продолжает милитаризировать украинских школьников на ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Обязательная военная выучка. Россия продолжает милитаризировать украинских школьников на ВОТ

Милитаризация
Читати українською
Источник:  Спротив

С 1 сентября 2024 для учащихся выпускных 8-х и 10-х классов во всех школах оккупированных Россией территорий Украины вводится новый предмет — "Основы безопасности и защиты Родины".

Главные тезисы

  • Введение нового предмета “Основы безопасности и защиты Родины” в школах оккупированных территорий Украины является проявлением военной пропаганды со стороны России.
  • Принуждение украинских детей поддерживать русскую культуру и готовиться к войне нарушает международное право.
  • Российские оккупационные власти намерены систематически милитаризировать украинских школьников через обязательное участие в военных собраниях и пропагандистских кремлевских движениях.

Россия продолжает милитаризовать украинских школьников на ВОТ

О противозаконных действиях России на оккупированных территориях Украины сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что ключевым элементом новой программы станет обязательное 5-дневное военное собрание на базе сети центров "Авангард".

Тысячи украинских детей — заложников путинской империи, в нарушение Женевской конвенции, на постоянной основе и обязательно будут учить убивать своих украинских сограждан.

Враг очень тщательно и систематически готовился к созданию этой пропагандистской военной детской сети еще с 2019 года.

В частности, к этому присоединилась армия РФ и кремлевские чиновники. Так, "Авангард" по систематическим указаниям Кремля вышколил сотни тысяч юношей, которых учили владеть оружием, а также популяризировать и распространять русскую культуру.

Оккупационные власти РФ закрепят пропаганду среди детей ВОТ на законодательном уровне

Этим законопроектом власти РФ стремятся закрепить пропаганду среди детей на законодательном уровне.

Согласно подготовленному оккупантами законопроекту "о патриотическом воспитании" на ВОТ Херсонщины, дети вынуждены будут обязательно участвовать в кремлевских движениях вроде комсомола.

Отмечено, что авторы этого документа не скрывают, что он разработан по идее превосходства нации РФ и антизападной риторике. В то же время за его создание ответственны местные оккупационные власти и российские молодежные активисты — участники так называемой "правовой мастерской России"

Таким образом, используя инструмент массовости и материального преимущества участия в таких движениях, враг планирует нарастить промывание мозгов украинских детей с целью подготовки их в качестве янычар к последующим войнам империи.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Промывка мозгов" и милитаризация. Россия ввела экспресс-курс для украинских детей на ВОТ
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия усиливает "патриотическое воспитание" детей на ТОТ Херсонщины
Россия усиливает "патриотическое воспитание" детей на ТОТ Херсонщины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД
ЦПД
РФ проводит пропагандистские "молодежные форумы" на ТОТ — ЦПД

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?