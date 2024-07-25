Обов’язковий військовий вишкіл. Росія продовжує мілітаризувати українських школярів на ТОТ

З 1 вересня 2024 року для учнів випускних 8-х і 10-х класів в усіх школах окупованих Росією територій України запроваджується новий предмет — "Основы безопасности и защиты Родины".

Росія продовжує мілітаризувати українських школярів на ТОТ

Про протизаконні дії Росії на окупованих територіях України повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що ключовим елементом нової програми стануть обов’язкові 5-денні військові збори на базі мережі центрів “Авангард”.

Тисячі українських дітей — заручників путінської імперії, у порушення Женевської конвенції, на постійній основі та в обов’язковому порядку вчитимуть вбивати своїх українських співгромадян. Поширити

Як зазначають у ЦНС, ворог дуже ретельно і систематично готувався до створення цієї пропагандистської військової дитячої мережі ще з 2019 року.

Зокрема до цього долучилась армія РФ та кремлівські високопосадовці. Так, "Авангард" за систематичними вказівками Кремля вишколив сотні тисяч юнаків, яких вчили володіти зброю, а також популяризувати і поширювати російську культуру.

Окупаційна влада РФ закріпить пропаганду серед дітей ТОТ на законодавчому рівні

Цим законопроєктом влада РФ прагне закріпити пропаганду серед дітей на законодавчому рівні.

Відповідно до підготовленого окупантами законопроєкту "про патріотичне виховання" на ТОТ Херсонщини, діти змушені будуть обов’язково брати участь у кремлівських рухах на кшталт комсомолу. Поширити

Зазначено, що автори цього документу не приховують, що він розроблений на ідеї переваги нації РФ й антизахідній риториці. Водночас за його створення відповідальна місцева окупаційна влада й російські молодіжні активісти — учасники так званої "правової майстерні Росії"

Таким чином, використовуючи інструмент масовості та матеріальної переваги участі в таких рухах, ворог планує наростити промивання мізків українських дітей з метою підготовки їх в якості яничар до наступних війн імперії.

Що відомо про викрадення Росією дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.