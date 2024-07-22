Россия милитаризует украинских подростков с оккупированной Луганщины в "кадыровских лагерях"
Категория
Украина
Дата публикации

Россия милитаризует украинских подростков с оккупированной Луганщины в "кадыровских лагерях"

ЦПД
"Ахмат"
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Россия готовит из детей оккупированной Луганщины новых «кадыровцев» в так называемых военно-патриотических лагерях. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Главные тезисы

  • Россия готовит из детей Луганщины новое поколение “кадыровцев” в военных лагерях.
  • Оккупационная администрация Луганска пропагандирует милитаризацию украинских подростков для участия в войне на стороне РФ.
  • Лагерь “Академия дружбы народов «Ахмат»” направлен на военную подготовку украинских детей для службы в российской армии.

Россия милитаризует украинских детей на ВОТ Луганщины

Оккупационная администрация Луганска под видом «воспитания молодого поколения» милитаризирует украинских детей и подростков и готовит их для участия в войне на стороне РФ.

Для идеологической обработки украинских детей оккупанты используют чеченских бойцов батальона «Ахмат», которые создали в Луганской области военный лагерь с циничным названием «Академия дружбы народов «Ахмат». Лагерь заботится лично руководитель Чечни Рамзан Кадыров и люди из его близкого окружения.

В этом лагере одновременно с идеологической «накачкой» дети проходят военную подготовку — изучают тактику ведения боевых действий, учатся пользоваться оружием, оказывать помощь раненым и т.д.

Цель таких лагерей — подготовка украинских подростков к службе в российской армии и участие в боевых действиях против Украины.

Что известно о похищении Россией детей с ВОТ Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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