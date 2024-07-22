Росія мілітаризує українських підлітків з окупованої Луганщини у "кадирівських таборах"

Росія готує з дітей окупованої Луганщини нових «кадирівців» у так званих “військово-патріотичних” таборах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Головні тези:
- Росія готує нову генерацію «кадирівців» з українських дітей на ТОТ Луганщини, використовуючи підривні методи виховання.
- Окупаційна адміністрація Луганська пропагує мілітаризацію українських підлітків з метою залучення до участі у війні на боці РФ.
- Так званий табір «Академія дружби народів «Ахмат» на Луганщині спрямований на військовий вишкіл дітей з підготовкою до служби в російській армії.
Росія мілітаризує українських дітей на ТОТ Луганщини
Для ідеологічної обробки українських дітей окупанти використовують чеченських бійців батальйону «Ахмат», які створили на Луганщині військовий табір з цинічною назвою «Академія дружби народів «Ахмат». Табором опікується особисто очільник Чечні Рамзан Кадиров та люди з його близького оточення.
У цьому таборі одночасно з ідеологічною «накачкою» діти проходять військовий вишкіл – вивчають тактику ведення бойових дій, вчаться користуватися зброєю, надавати допомогу пораненим тощо.
Мета таких таборів – підготовка українських підлітків до служби в російській армії та участі в бойових діях проти України.
Що відомо про викрадення Росією дітей з ТОТ України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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