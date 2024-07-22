Росія мілітаризує українських підлітків з окупованої Луганщини у "кадирівських таборах"

Росія готує з дітей окупованої Луганщини нових «кадирівців» у так званих “військово-патріотичних” таборах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Росія мілітаризує українських дітей на ТОТ Луганщини

Окупаційна адміністрація Луганська під виглядом «виховання молодого покоління» мілітаризує українських дітей і підлітків та готує їх для участі у війні на боці РФ. Поширити

Для ідеологічної обробки українських дітей окупанти використовують чеченських бійців батальйону «Ахмат», які створили на Луганщині військовий табір з цинічною назвою «Академія дружби народів «Ахмат». Табором опікується особисто очільник Чечні Рамзан Кадиров та люди з його близького оточення.

У цьому таборі одночасно з ідеологічною «накачкою» діти проходять військовий вишкіл – вивчають тактику ведення бойових дій, вчаться користуватися зброєю, надавати допомогу пораненим тощо.

Мета таких таборів – підготовка українських підлітків до служби в російській армії та участі в бойових діях проти України.

Що відомо про викрадення Росією дітей з ТОТ України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.