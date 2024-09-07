Украинские защитники проводят контратаки на Покровском направлении

Несмотря на то, что буквально неделю назад захват Россией города Покровска в Донецкой области казался неизбежным, прямо сейчас ситуация резко изменилась, ведь украинские силы начали постепенно контратаковать и отбрасывать врага.

У Украины есть шанс спасти Покровск от оккупации

Согласно данным Forbes, у Украины было в резерве четыре или пять бригад, которые присоединились к боям на Покровском направлении и начали локальные контратаки, замедляющие продвижение врага.

Что важно понимать, российская 2-я общевойсковая армия — речь идет о десятках полков и бригад — превосходит украинские силы вокруг Покровска примерно в четыре раза.

Некоторые из этих украинских резервных бригад присоединяются к боям вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения.

По словам одного из российских блогеров, армия РФ знала, что события будут развиваться таким образом.

Он также признал, что украинские контратаки позволили стабилизировать линию фронта.

О кардинальных изменениях обстановки вокруг Покровска пока речь не идет

Поскольку резервные украинские силы только приступили к контратакам, говорить о том, что наступление россиян удалось остановить, пока рано.

Согласно данным журналистов, к обороне Покровска присоединились:

бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии,

12 бригада "Азова",

93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины.

Упорные действия бригады "Кара-Даг" в Селидовом, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска, могут быть наиболее значимыми из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, пытающиеся проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад. Поделиться

Кроме того, 6 сентября стало известно, что воины "Азова" смогли освободить часть поселка Нью-Йорк и спасти находившихся в окружении украинских бойцов.