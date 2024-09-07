Украинские защитники проводят контратаки на Покровском направлении

Несмотря на то, что буквально неделю назад захват Россией города Покровска в Донецкой области казался неизбежным, прямо сейчас ситуация резко изменилась, ведь украинские силы начали постепенно контратаковать и отбрасывать врага.
Главные тезисы
- Резервные украинские бригады присоединились к боям за Покровск, блокируя продвижение врага.
- Бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии подрывает российские танки и освобождает территорию от оккупантов.
- У Украины есть шанс спасти Покровск от оккупации благодаря успешным контратакам и усиленной обороне.
У Украины есть шанс спасти Покровск от оккупации
Согласно данным Forbes, у Украины было в резерве четыре или пять бригад, которые присоединились к боям на Покровском направлении и начали локальные контратаки, замедляющие продвижение врага.
Что важно понимать, российская 2-я общевойсковая армия — речь идет о десятках полков и бригад — превосходит украинские силы вокруг Покровска примерно в четыре раза.
Некоторые из этих украинских резервных бригад присоединяются к боям вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения.
По словам одного из российских блогеров, армия РФ знала, что события будут развиваться таким образом.
Он также признал, что украинские контратаки позволили стабилизировать линию фронта.
О кардинальных изменениях обстановки вокруг Покровска пока речь не идет
Поскольку резервные украинские силы только приступили к контратакам, говорить о том, что наступление россиян удалось остановить, пока рано.
Согласно данным журналистов, к обороне Покровска присоединились:
бригада "Кара-Даг" Национальной гвардии,
12 бригада "Азова",
93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины.
Кроме того, 6 сентября стало известно, что воины "Азова" смогли освободить часть поселка Нью-Йорк и спасти находившихся в окружении украинских бойцов.
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