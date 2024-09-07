Армия РФ обстреляла Константиновку — есть погибшие и раненые

7 сентября российские оккупанты в очередной раз накрыли артиллерийским огнем город Константиновку на Донетчине. Согласно последним данным, погибли трое мирных жителей, а еще четверо получили ранения.

В Константиновке снова есть жертвы после атаки россиян

О последствиях вражеских обстрелов сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Согласно его данным, в городе погибли трое мужчин — самому младшему 24 года, а самому старшему — 69.

Кроме того, указано, что четыре мирных жителя получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь.

По словам Вадима Филашкина, российские захватчики повредили три линии электропередач, аптеку, шесть машин, магазин, админздание и многоэтажное здание.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin/

Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйте своевременно! — добавил чиновник. Поделиться

Как сообщили местные СМИ, под ударом армии РФ снова оказался рынок.

Что важно понимать, российские захватчики очень много раз били из разного вооружения по Константиновке, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Что известно о ситуации в Донецкой области 7 сентября

Как отмечает Вадим Филашкин, российский террор в Донецкой области не прекращается:

В Богоявленке Волновахского района враг повредил 3 дома;

В Курахово Покровского района ранен человек, повреждены многочисленные многоэтажки, частные дома и промзона; в Горняке ранен человек, повреждено более 12 домов и админздание; в Измайловке ранен человек; в Кураховке повреждено 7 домов.

В Лимане Краматорского района армия РФ повредила многие дома местных жителей.

Аналогичная ситуация сохраняется в Бахмутском районе.

В течение суток российские оккупанты 22 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 2082 человека, в том числе 282 ребенка.